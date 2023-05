Izegem en Bailleul vieren 30 jaar partnerschap en hernieuwen samenwerking

Naar aanleiding van 30 jaar partnerschap ondertekenden burgemeester Antony Gautier van het Noord-Franse Bailleul en Izegems schepen van Internationale Samenwerking Kurt Himpe een charter voor de hernieuwing van het partnerschap.

Bailleul en Izegem werden partnersteden in 1992, onder impuls van de Izegemse cultuurraad. Tijdens een officiële plechtigheid in het stadhuis van Bailleul werden de goede relaties in de schijnwerpers gezet in aanwezigheid van delegaties uit het Duitse Werne en Kyritz en het Poolse Walcz, allemaal partnersteden van Bailleul. Ook het tienjarige jubileum van het partnerschap tussen Bailleul en Kyritz werd gevierd.

Negen partnerschappen

Schepen Kurt Himpe kondigde ook aan dat er een initiatief genomen zal worden om de negen steden en gemeenten in de regio van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai die partnersteden hebben, waaronder de partnersteden Izegem en Bailleul, samen te brengen. “Dat kan de samenwerking versterken en tot nieuwe impulsen leiden voor de partnerschappen”, besluit Kurt Himpe.