Ingelmunster gaat verder met plannen voor nieuw Cultuurhuis: “Een ontmoetingscentrum op maat van onze gemeente”

In de vorige legislatuur lagen de plannen voor het nieuwe Cultuurhuis al op tafel. Maar door de energiecrisis en stijging van de prijzen werd de pauzeknop noodgedwongen ingeduwd. Nu is er groen licht en gaat Ingelmunster verder met het project.

Het basisontwerp was al klaar, dus het gemeentebestuur kan de draad snel terug oppikken. “De bouw van het Cultuurhuis is een absolute prioriteit, dus we gaan direct terug aan de slag”, klinkt het bij schepen van Cultuur Liene Van Den Bosch.

Dat ontwerp voorziet een grote zaal met uitschuifbare tribune en een kleinere zaal. Ook de bib krijgt hier onderdak, waardoor het gebouw een extra levendig karakter krijgt. Liene: “We gaan voor een moderne versie van een ontmoetingscentrum, op maat van onze gemeente. Een plek waar de Ingelmunsternaren samenkomen.”

2028

Donderdagavond kregen de betrokken verenigingen al een toelichting van de architect. Liene: “Aangezien er al wat tijd verstreken is, kregen de verenigingen nog eens de mogelijkheid om het ontwerp te bekijken. Suggesties nemen we graag mee, om dan zo snel mogelijk richting definitief ontwerp en vergunningsaanvraag te gaan. Als alles vlot verloopt, opent in 2028 het langverwachte Cultuurhuis in Ingelmunster!”