IN KAART De ene burgemeester trakteert met hamburgers, de andere met… een filmpje: 43 gemeenten bieden nieuwjaarsreceptie aan

2024 staat voor de deur en dat moet gevierd worden. Niet enkel met familie en vrienden wordt er in januari geklonken, ook 43 West-Vlaamse burgemeesters willen hun inwoners een Gelukkig Nieuwjaar wensen tijdens een gezellige receptie. Al ziet de ene dat al wat grootser dan de andere…

In 43 van de 64 gemeenten in onze provincie worden de inwoners binnenkort uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Tijdens een nieuwjaarsreceptie worden tienduizenden West-Vlamingen door het lokale bestuur getrakteerd op (één of meerdere) drankjes en soms zelfs hapjes om 2024 feestelijk in te zetten. De eerste receptie vindt al plaats op 1 januari om 10 uur in Lichtervelde, de laatste is op zondag 28 januari in Kortemark. Het zijn vooral de sfeer en gezelligheid die tellen natuurlijk, maar toch valt het op dat het traktaat in de ene gemeente al wat groter is dan in de andere.

Jenever en soep

Een gratis glaasje cava of fruitsap en een chipje lijken de basis te zijn. Soms blijft het daarbij, maar de meeste gemeenten kiezen ervoor om ook een bar of eetstand te voorzien – al dan niet in samenwerking met de plaatselijke horeca en verenigingen – waar de inwoners zelf nog iets kunnen aankopen. In onder meer Deerlijk, Middelkerke en Zuienkerke wordt gewerkt met bonnetjes die iedereen recht geven op twee gratis consumpties, maar op veel plaatsen is er gedurende de héle receptie gratis drank te verkrijgen. Voornamelijk de basics – cava, bier, wijn en frisdrank – maar sommigen doen daar nog een schepje bovenop: mocktails in Roeselare, jenever en glühwein in Kortemark en Lendelede…

Om de magen te vullen opteren de meeste besturen voor lokaal geproduceerde hapjes, maar ook op dat vlak worden inwoners van de ene gemeente iets meer verwend dan andere. Zo wordt er in Ieper, Kortemark en Oostkamp soep gereserveerd. In Houthulst soep én pizza. Jabbeke kiest voor broodjes, Lichtervelde biedt ontbijtkoeken aan. In Bredene, Ichtegem, Middelkerke, Oudenburg, Poperinge, Ruiselede en Kortrijk kunnen de inwoners gratis genieten van een pakje friet. De twee laatstgenoemde gemeenten tasten nog dieper in hun buidel en trakteren elke aanwezige bovendien op een verse hamburger. In Kortrijk is er zelfs een veggie, vegan, glutenvrij, halal én koosjer aanbod. (lees verder onder de kaart)

Als kers op de taart pakken 29 gemeenten uit met een bepaalde vorm van entertainment om de sfeer op hun nieuwjaarsreceptie een duwtje in de rug te geven. Dat gaat van een springkasteel, grime en een knutselworkshop voor kinderen tot een photobooth, live optredens en verschillende dj’s. In Deerlijk trappen ze het nieuwe jaar zelfs af met een heuse licht-, klank- en lasershow met diervriendelijk vuurwerk.

Wachten op beter weer

Zeven West-Vlaamse gemeenten hebben enkele jaren geleden hun traditionele nieuwjaarsreceptie afgeschaft en vervangen door een zomer- of lentedrink. Het gaat over Anzegem, Avelgem, Pittem, Staden, Torhout, Wielsbeke en Zwevegem. “We kiezen voor een receptie in een periode wanneer de nieuwjaarsdrukte al even achter de rug is en het mooie weer al om de hoek lonkt, mensen hebben dan al zin om in openlucht bijeen te komen”, verklaart Kevin Moeyaert van de Stadense communicatiedienst. (lees verder onder het kader)

Politicoloog Herwig Reynaert: “Afgewerkte wegenwerken zijn belangrijker dan een glas bubbels” Twee op de drie gemeentebesturen organiseren in januari een nieuwjaarsreceptie voor hun inwoners. Houden kiezers zo’n gebaar in het achterhoofd als ze straks naar het stemhokje trekken of vinden ze net dat hun belastinggeld beter kan besteed worden dan aan een glas bubbels? “Mensen zijn er zich wel van bewust dat de verkiezingen in aantocht zijn, maar toch is het wel nog vaak een ver-van-je-bedshow. Of zulke recepties een grote impact hebben in het stemhokje zelf is moeilijk aan te tonen. Het zou wel opvallen als een gemeente vroeger nooit iets dergelijks organiseerde, en dan in een verkiezingsjaar plots met iets spectaculairs op de proppen zou komen. Dat zou wel eens het omgekeerde effect kunnen hebben”, aldus politicoloog Herwig Reynaert. De impact van een nieuwjaarstraktatie op het stemgedrag van de bevolking mag volgens de expert dus niet overschat worden, als is het zeker een leuk extraatje. “Die traditie van samenkomen en op het nieuwe jaar klinken is zeker niet slecht. Dat is een moment van ontmoeting voor de bevolking onderling en met het gemeentebestuur. Maar inwoners willen uiteindelijk nog altijd liever een goed beleid dan te veel speciaal gedoe. Belangrijker is dat gemeentebesturen bijvoorbeeld hun wegenwerken hebben afgerond tegen de verkiezingen. Daar hechten mensen wél veel belang aan! Meer dan aan een glas bubbels.” (CJ)

Ook het lokale bestuur van Wielsbeke haalt de zon aan als argument. “De voorbije jaren hebben we gemerkt dat er veel meer volk afkomt op een zomerdrink dan op een bijeenkomst in januari.” Net zoals op een klassieke nieuwjaarsreceptie worden de bezoekers op z’n minst gratis drank aangeboden. In Pittem gaan ze nog een stapje verder. “Sinds corona kiezen wij voor een lentedrink die samenvalt met onze korteketenmarkt. Daar kunnen de inwoners naar hartenlust Pittemse producten aankopen, wij trakteren met verschillende drankjes én een liveband als entertainment. Daarnaast krijgt iedereen nog een lokaal geschenkje, vorig jaar waren dat bijvoorbeeld soeptassen. Wat het dit jaar wordt, is nog een verrassing...”, klinkt het bij communicatiemedewerker Sofie Huvaere.

Videoboodschap

Tot slot zijn er nog 14 gemeenten die geen budget willen of kunnen vrijmaken om samen met hun inwoners te klinken op de jaarovergang of op een ander moment een receptie organiseren. In onder meer Blankenberge, Harelbeke en Koksijde wordt er wel een feestelijk nieuwjaarsevenement georganiseerd eind december of begin januari, maar van een traktaat vanuit de gemeente is er geen sprake. De toegang tot het event is gratis, maar alle drank en eten moet dus gewoon zelf betaald worden door de bezoekers. In Wevelgem compenseren ze dat op een andere manier: “Er staan drie eindejaarsevenementen - Wevelgem Winter, Moorsele Nieuwjoart en Gullegems Ontmoetingsfeest - op de agenda, waarop elke bezoeker een bonnetje voor een gratis consumptie krijgt”, legt administratief medewerker Saskia Wylin uit.

In Blankenberge en Dentergem is er wel een nieuwjaarsreceptie voor personeelsleden en/of andere mensen die nauw samenwerken met het lokaal bestuur, in Lo-Reninge worden enkel de nieuwe inwoners eind februari getrakteerd. De Dentergemse bevolking moet het stellen met een videoboodschap waarin de burgemeester zijn nieuwjaarswensen uit. Ook in Alveringem gaat de burgemeester de digitale tour op: hij verspreidt een nieuwjaarsbrief via de gemeentelijke kanalen.

Kersthappenings

Het stadsbestuur in Menen geeft er nóg een andere draai aan: “Wij kiezen ervoor om de inwoners - én bezoekers - samen te brengen op een van onze gezellige kersthappenings. In Lauwe organiseren we elk jaar in december de grootste eendagskerstmarkt in de regio. Met De Warmste Week in Menen en een eigen glazen huis maakten we een hele week radio met lokale zender Jess FM, organiseerden we sportactiviteiten voor het goede doel én De Warmste Kerstmarkt op 22 december in Menen. Verder ondersteunen we ook logistiek de kersthappening ’t Winter in de Put in onze derde deelgemeente Rekkem.”