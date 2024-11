Iedere verkozene gaat effectief in de gemeenteraad van Torhout zetelen

Op maandag 2 december om 19 uur in het stadskantoor heeft de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats. Met 18 zitjes voor CD&V, vier voor N-VA, drie voor Vooruit, één voor Groen en één voor Trots Op Torhout. De plechtigheid is openbaar. De raadsleden zullen de eed afleggen in handen van voorzitter van de gemeenteraad Hilde Crevits. Opvallend: iedere verkozene zal effectief zijn plaats innemen. Zes jaar geleden was dat niet het geval. Toen gaf socialiste Vanessa Jodts haar zitje door aan partijgenote Ine Debruyne en ging in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zitten.

Vanessa gaat zetelen

Vanessa Jodts (48) behaalde dit keer 678 voorkeurstemmen en was daarmee de stemmenkampioen van haar lijst. “Nog nooit kreeg ik zoveel stemmen”, zegt ze. “Dit is een persoonlijk record, waar ik fier op ben. Ik ga mijn kiezers niet ontgoochelen en trek naar de gemeenteraad. Ik heb de voorbije jaren heel wat bijkomende ervaring kunnen opdoen in het Bijzonder Comité, maar ik heb het gevoel dat ik meer zal kunnen bereiken in de gemeenteraad. Weliswaar vanuit de oppositie, een teleurstelling die ik intussen al een beetje heb kunnen doorslikken. Sowieso ben ik mijn kiezers dankbaar voor hun steun en vertrouwen. Het is een eer om hun stem te mogen vertegenwoordigen.”

De Vooruit-fractie zal uit drie politici bestaan: Vanessa Jodts (678 stemmen), Ine Debruyne (619) en Rik Hoste (321). Nick Mouton (319) valt nipt uit de boot. Op twee stemmen na…

Nieuwkomers bij N-VA

Ook bij de andere partijen is er niemand die als verkozene de gemeenteraad naast zich neerlegt. Bij N-VA treden er naast de vaste waarden Eva Maes en Steve Becelaere twee nieuwkomers aan: Bert Seurynck en Dylan Bauwens. Hier zijn de uittredende raadsleden Inge Perquy, Jasper Vangheluwe en Mike Verhaeghe niet herverkozen.

Bij CD&V blijft Hilde Crevits voorzitter van de gemeenteraad, een functie waarvoor ze niet betaald wordt, maar die haar op het lijf geschreven is. (JS)