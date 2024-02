HORIZON stelt 50 puntenplan voor verkiezingen voor: “Minder politiek, meer mensen”

Het verkiezingsjaar is ondertussen al goed op dreef en heel wat partijen stellen dan ook hun programma voor. In Komen-Waasten was het HORIZON dat de spits afbeet. Ze pakken uit met een 50 puntenplan dat in de grensgemeente vooral het verenigingsleven centraal moet stellen.

Het zijn dan wel de eerste verkiezingen waaraan HORIZON met een lijst zal deelnemen, de partij is alvast goed voorbereid. “Minder politiek, meer mensen”, is de teneur van hun actieplan, waarmee de nieuwe strekking de Komenaars zal proberen te veroveren.

Persoonlijke belangen

“We kunnen niet om de realiteit heen: het sociale weefsel van Komen-Waasten is doordrongen van de politieke belangen!” Frontman Frédéric Hallez (40), eveneens voorzitter van het Komense OCMW, heeft dan ook een duidelijke boodschap. “Waar we vroeger Komen op de kaart wisten te zetten vanwege de ontelbare verenigingen, is het nu vooral het politieke getouwtrek dat steevast met de aandacht gaat lopen. Het is ons een raadsel waarom de handelaarsvereniging SIDEC of de sportvereniging AGISC politici aan het roer moeten hebben. Het zijn organismes geworden die niet langer worden ingezet om hun oorspronkelijke doelen te verdedigen. Ze worden enkel nog gebruikt om persoonlijke belangen te bewerkstelligen. We moeten naar een Komen-Waasten van minder politiek, waarbij de mens terug centraal staat.”

De oprichter van de politieke partij krijgt steun vanuit onverwachte maar niet onbekende hoek. Jean-Jacques Vandenbroucke, in een verleden nog schepen voor partij ACTION, stapt prominent naar voren.

Fiscaal advies

“Maar kwatongen mogen op hun beide oren slapen: ik zal niet op de lijst verschijnen want ik ambieer geen nieuwe functie in de politiek. Ik kon echter niet vanop de zijlijn staan toekijken hoe onze prachtige gemeente ten prooi is gevallen aan politieke spelletjes. Ik zal HORIZON bijstaan met fiscaal advies om hen zo in staat te stellen het verenigingsleven van onze gemeente van nieuwe zuurstof te voorzien. Er moet meer geld vrijgemaakt worden voor sport, spel en cultuur!”