“Hoop dat Harelbeke nu niet terug naar de jaren 90 gaat”: Tijs Naert sluit dit schepenhoofdstuk af

13 oktober werd een verkiezingsnederlaag voor Vooruit-Groen in Harelbeke. De stad wordt de komende zes jaar bestuurd door Team Harelbeke. Dat wil ook zeggen dat schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen) het ambt vaarwel zegt, al was dat een scenario waar hij voordien al rekening mee hield.

“Ik ben sowieso niet van het principe dat je pad vooraf voorbestemd is”, laat Tijs Naert, nog een maand Harelbeeks schepen van onder andere Mobiliteit, Openbare werken en Milieu, optekenen. Nu Team Harelbeke, een samenwerking tussen CD&V en Open Vld, de absolute meerderheid behaalde, is het duidelijk dat de man een nieuwe job mag zoeken. Zijn partij Groen, die al voor de vierde keer samen met Vooruit naar de kiezer trok, deelde namelijk in de klappen in de verkiezingsstrijd. Zelf haalde de Stasegemnaar 626 voorkeursstemmen.

“Kijk, ik wist van tevoren dat een schepenambt zes jaar duurt”, gaat hij verder. “Dit scenario lag op tafel. Hoe ik 13 oktober beleefd heb? Al van bij de eerste uitslagen wisten we dat het niet goed zou zijn. Later op de avond werd dan nog duidelijk dat Team Harelbeke een absolute meerderheid zou halen en dat we dus sowieso in de oppositie zouden terechtkomen. Het is wat het is.”

Naert zegt zelf wel dertig verschillende redenen te kunnen noemen voor de verkiezingsnederlaag: de afschaffing van de opkomstplicht, het positioneren van CD&V dat nota bene in het bestuur zat de afgelopen zes jaar maar geen enkele verantwoordelijkheid opnam over de genomen beslissingen -, een nationale nederlaag voor de groene partij, maar ook een zekere moeheid van het beleid.

Ander imago

“Ik hoop vooral dat we niet weer achteruitgaan als stad”, is hij eerlijk. “De laatste jaren hebben we een ander imago gekregen, van een vooruitstrevende stad. Nog voor er een lokaal klimaatplan was, hadden wij een groenplan. Met Fluvius bekeken we de pluviale kaarten en maakten een hemelwaterplan: iets wat, gezien de recente ramp in Spanje, toch heel belangrijk is. Ook ons mobiliteitsplan met verkeersveiligheid als absoluut doel kreeg vorm. Ik ben een politicus die vanuit een visie wil werken. Maar die visie bevredigt de acute noden van alle bewoners misschien niet altijd.”

Bagger

We hebben het ook uitgebreid over die visie en vooral de huidige, veranderende maatschappij. Tijs Naert geeft aan veel beledigingen te krijgen op sociale media. “Ik ben nu zes jaar schepen geweest. Dat was een stevige job, maar ik heb het graag gedaan. Het is geen evidentie, maar wel de max om het beleid te kunnen uitstippelen voor je eigen stad.”

“Wat ik niet zal missen is alle bagger, van persoonlijke verwijten tot onwaarheden, die zomaar op sociale media gegooid wordt ook nu nog. Zelf sta ik positief in het leven, maar die reflex van bepaalde mensen om met modder te gooien, verzuurt onze omgeving en kwetst mensen. Ik hoop dat die personen dat ten volle beseffen. Bovendien polariseert dit voortdurend, terwijl geen enkele beslissing zwart-wit is. Het is ook zonde dat je een olifantenvel zou moeten hebben om aan politiek te doen.”

En wat nu? “Ik ben nog even aan het werk als schepen en ben bezig met een aantal dossiers. Voor mijn mandaat was ik actief als coördinator, onder andere binnen Groep Intro en OKAN, en als directeur binnen Oxfam. Ik ben nu aan het uitkijken naar een nieuwe job, waarbij mijn vizier heel breed is. Ook de privésector is een optie.”

Zambia

Binnenkort staat er nog een trip van twee maanden naar Zambia op de planning. Op oudejaarsavond zal je Tijs Naert niet op een feestje aantreffen, maar wel in een vliegtuig. “We gaan met ons gezin in januari en februari naar Zambia. Ik heb daar met mijn vrouw al eens twee jaar gewerkt voor een organisatie die voor onderwijs zorgde voor weeskinderen. In Mpongwe bouwden we een technische landbouwschool.”

Wat zeker vaststaat, is dat Harelbeke binnenkort een ijverig oppositielid rijker zal zijn. “Ik heb eerlijk gezegd veel zin in de oppositie”, zegt Tijs. “Je kan er de vinger aan de pols houden, al is het soms moeilijker om inzage te krijgen. Het zal ook nodig zijn om goede oppositie te voeren, aangezien de meerderheid absoluut is.”