Hoever staan partijen voor gemeenteraadsverkiezingen 2024?: De opwarming is begonnen

Op 24 oktober van volgend jaar trekken we naar de stembus, waardoor er op politiek vlak hier en daar al wat begint te borrelen. Al laten de meeste politieke partijen in Poperinge nog niet te veel in hun kaarten kijken. Een overzichtje.

CD&V

“Nee, het lijsttrekkerschap van onze CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staat nog niet vast”, stelt burgemeester Christof Dejaegher. “Dit moet nog aan het partijbestuur voorgelegd worden. We zijn zonder ons op te jagen met de voorbereidingen gestart, zoals velen wellicht. Maar beslissingen zijn nog niet genomen. We zijn het er wel over eens dat we onze naam behouden, al moet ook dat nog definitief beslist worden. We zijn met velen sterk geëngageerd en komen al jaren op onder de naam van onze partij.

Een andere naam kiezen zou wel heel vreemd zijn. Het is in Poperinge heel duidelijk waar wij voor staan en waaraan we al jaren werken. Een nieuwe naam alleen doet mensen inhoudelijk en in engagement niet plots veranderen. Het origineel is toch altijd beter dan de kopie. Wij serveren dezelfde kwalitatieve wijn, en geen oude wijn in nieuwe zakken. Wat een eventuele coalitiepartner betreft: het systeem is helemaal veranderd. De grootste lijst krijgt een initiatiefrecht en dat is echt nieuw. Over mogelijke partnerkeuzes valt dus niets te zeggen.”

Samen/Vooruit

“Wij zullen opkomen onder de lijstnaam Samen/Vooruit”, stelt Jurgen Vanlerberghe. “We krijgen dus een apart, lokaal lijstnummer, niet dat van het federale Vooruit. We hopen natuurlijk op een beter resultaat dan in 2018 en uiteraard zouden we graag weer meebesturen in een coalitie. Maar nu de opkomstplicht afgeschaft is, is het erg moeilijk in te schatten welke gevolgen dit zal hebben in onze stad.”

Open VLD/Bewust

De Poperingse Open VLD-afdeling liet eerder al weten onder de naam Bewust naar de verkiezingen te trekken. “Hierdoor krijgen we ook een apart, lokaal nummer. In de overgangsperiode tot aan de verkiezingen gebruiken we de naam ‘Bewust/Open VLD’. Een lijsttrekker werd nog niet aangeduid”, zeggen oppositieraadsleden Sabien Lahaye-Battheu en Johan Lefever.

N-VA

Bij N-VA Poperinge werd wel al beslist wie de lijst zal trekken: voorzitter Jan Van Van Bruwaene. “Huidig gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel wordt lijstduwer en we willen Ezra Wackenier aankondigen als nieuwkomer”, zegt Van Bruwaene. “Als N-VA willen wij vooral opkomen voor elke Poperingse burger, met als slogan: ‘Iedereen is even belangrijk’. En met dit doel zullen wij binnenkort starten met een bevraging. Wij gaan uit van onze sterkte, en voeren geen afbraakpolitiek. Er moet wel meer rekening gehouden worden met de oppositie.”

Vlaams Belang

Bij Vlaams Belang wordt huidig gemeenteraadslid Martine Vanbrabant lijsttrekker. “Onze lijstvorming is zo goed als af. Het zal een complete en zeker heel diverse lijst zijn, met verscheidene nieuwkomers”, stelt Vanbrabant. “Wij komen zoals altijd op onder de naam Vlaams Belang. Wij willen onze kiezers geen zand in de ogen strooien door op te komen onder een andere naam.”

Groen

Ondanks aandringen bij verschillende mensen van Groen kregen we geen antwoord op onze vragen.