Hilde Decleer neemt na 35 jaar afscheid van de gemeentepolitiek

Afscheidnemend raadslid en ereschepen Hilde Decleer (63) was de enige die bloemen kreeg van haar partner tijdens de vorige gemeenteraadszitting. Ze heeft de meeste anciënniteit van de zestien uittredende raadsleden en blikt terug op 35 jaar politieke carrière.

“420 avonden heeft je man je moeten missen”, verklaarde Annick Lambrecht, de voorzitter van de Brugse gemeenteraad, toen Guntran Vandermeersch, gewezen gymleraar in het Sint-Lodewijkscollege, als enige toeschouwer zijn echtgenote Hilde Decleer in de gotische zaal van het stadhuis eind november met een ruiker bloemen eerde.

“In feite zijn het er veel meer, want als gemeenteraadslid woon je maandelijks nog drie ‘berekken’ (commissievergaderingen, red.) bij en als OCMW-raadslid een veelvoud aan vergaderingen”, zegt Hilde Decleer, die zich sinds vorige week enkel nog toespitst op haar job van advocate. De voorbije 35 jaar was ze ook politiek actief: “Politiek … een harde stiel, tot drie keer toe kreeg ik na de verkiezingen een dolksteek in de rug. De eerste keer, in 1994, dacht ik aan opgeven. Maar mijn neef Jan Dekempe, CFO Logistics bij Maersk, stelde mij gerust: ook aan de top van de internationale bedrijfswereld moet je je hoeden voor messteken van rivalen.”

Kookeet

Hilde Decleer startte haar politieke carrière als OCMW-raadslid in april 1989 en zetelde vanaf begin januari 1995 tot eind november 2024 onafgebroken als gemeenteraadslid voor CD&V. Vanaf 1991 tot nu was ze tevens provincieraadslid. Van 2001 tot 2018 was ze schepen van lokale economie, aangevuld met toerisme, onderhoud stadsgebouwen, brandweer en milieu.

“Waar ik het meest fier op ben? Op de creatie van het culinaire festival Kookeet, de vrijdagavonden op de Vismarkt en de campagne Brugge shoppingstad. Maar ik heb ook de dienst lokale economie uitgebouwd, het bezoekerscentrum In&Uit in 2005 mogen openen en het politiereglement tegen het aanklampen van toeristen door kelners op de Markt mee mogen schrijven en zo veel meer”, zegt Hilde Decleer.

Vrouwen

Toen ze in 1988 voor het eerst deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen vanop de 37ste plaats had ze de volgende motivatie: “De toenmalige CVP had problemen om voldoende vrouwen op de lijst te krijgen. Ik was amper drie jaar advocate en wou meer vrouwen in de politiek. De avond dat het partijbestuur de OCMW-raadsleden aanstelde, was ik in het Casino van Middelkerke op een repetitie voor de jaarlijkse revue van de Brugse balie. Bij thuiskomst vernam ik dat ik werd aangeduid als OCMW-raadslid.”

“Toen nog waren de christendemocraten onderverdeeld in drie standen: ACW, de middenstand en de boeren. Toen oud-burgemeester Michel Van Maele in 1994 met zijn ‘Entente’ de onafhankelijke CVP’ers verenigde met de middenstand, kreeg je nog een vierde stand, de Entente. Gezien mijn uitstekende score lonkte een schepenmandaat. Mijn zoon Iben was pas geboren. ‘Zorg jij maar voor je kindje’, zei Michel Van Maele en verkoos Bernard Logghe als schepen, hoewel die veel minder voorkeursstemmen had.”

Winter in Brugge

Pas zes jaar later kreeg Hilde Decleer genoegdoening en werd schepen van lokale economie en toerisme. “De dienst economie bestond toen nog niet eens! Lokale economie was toen synoniem voor taxivergunningen, markten en foren. Na veel aandringen kreeg ik één personeelslid. Ook het toeristisch beleid stond nog in zijn kinderschoenen. Ik heb het allereerste beleidsplan voor toerisme opgesteld, het online boeken bij Visit Bruges gelanceerd en voor het eerst met een grote campagne ‘Winter in Brugge’ gepromoot. Nu is december de drukste maand! Hotelier Michel Martens vreesde toen dat Brugge nooit de concurrentie zou kunnen aangaan met andere internationale steden.

Twee jaar lang in 2007 en 2008 was Hilde Decleer schepen af: “Ik had bij de verkiezingen van 2006 3.031 voorkeursstemmen, maar toen werd een berekening gemaakt van de verkozenen per groep (middenstand, landbouw en ACW). Met de middenstandsgroep kwamen we een verkozene tekort voor twee schepenen voor zes jaar, dit ondanks mijn persoonlijke stemmenaantal. Een tweede keer speelden de diverse standen bij CD&V mij parten. En in 2018 kreeg ik geen schepenzetel meer. Nochtans had ik dan het meeste stemmen van de middenstandsgroep. Nu ja, de ene keer heb je pech, de andere keer geluk in de politiek.”

“Wat mij meer stoort, is dat onze democratie uitgehold wordt door de meerjarenplannen waardoor de begroting niet meer jaarlijks wordt besproken, door delegaties van bevoegdheden aan het schepencollege en ambtenaren, door de inkanteling van het OCMW in het stadsbestuur. Het verheugt mij dat minister Hilde Crevits het ambt van gemeenteraadslid wil herwaarderen.”

Huiselijk geweld

“Ik stel vast dat er slechts twee vrouwen in het nieuwe stadsbestuur zitten. Is dat tekenend voor onze samenleving anno 2024? Ik maak me zorgen over de situatie van de vrouw. Als advocate word ik steeds meer geconfronteerd met vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld. Een groeiend aantal mannen wil dat hun vrouw aan de haard blijft.” Hilde wil zich niet als boze stiefmoeder blijven buigen over Brugse dossiers, maar pleit toch voor een veilige mobiliteit voor zwakke weggebruikers, onder meer in de Gentpoortstraat.