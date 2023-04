Het rommelt op Raversijde: “Ongenoegen niet beperkt tot afgeschafte bus”

De inwoners van Raversijde roeren zich en lieten op een Wijkbubbel van de partij Vooruit hun ongenoegen blijken.

Donderdagavond hield Vooruit een luistermoment op de wijk met het kleinst aantal inwoners. “We houden onze Wijkbubbels al sinds de corona en willen daarmee luisteren naar de mensen. We komen langs op geregelde tijdstippen en als er signalen zijn”, zegt John Crombez.

Ontevredenheid

En de signalen van de 1.700 inwoners zijn er: op verschillende plaatsen hangen affiches van ‘Wij Raversijde’ tegen de afschaffing van de buslijn en de komst van een helihaven. Een 50-tal inwoners zakten af naar ontmoetingscentrum Ter Yde. Dat is een pak meer dan op de vroegere wijkraad. De buurt is ontevreden over tal van zaken: het verdwijnen van de bus, het groenonderhoud dat te wensen zou overlaten, gevaarlijke loshangende takken, het nieuwe parkeerregime, de vervuiling door PFAS, de helihaven, de loslopende honden, het opwaaiende zand, overlast door ratten…

“Veel van die opmerkingen werden al gesignaleerd aan de stad, maar er gebeurt niets mee”, zei een inwoner. Vooruit uit bedenkingen bij de opmerkingen en wijst vaak naar het stadsbestuur. De naam van schepen Anseeuw valt enkele keren, maar Vooruit verdedigt wel sommige beslissingen. Als er een opmerking komt over ‘hoge’ taksen op tweede verblijven duidt Crombez dat iedereen belastingen betaalt en tweedeverblijvers ook genieten van de realisaties die door de stad gebeuren. Vooruit pakt de opmerkingen mee en zal nu aan de stad voorstellen doen. Jeroen Soete pikt op de gemeenteraad het dossier van de geplande helihaven op. Anderen van Vooruit gaan dan weer aan de slag met de vragen over PFAS. De buurtbewoners zeggen dat de inspraak beter kan. “Op de wijkraad konden we vroeger nog onze stem laten horen. Na 2018 is er nog één wijkvergadering geweest en dat was het. En op het stadhuis krijgen we geen antwoorden”, zegt een oudere bewoner.