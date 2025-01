“Het is al tien seconden voor twaalf”: Moïse Dos Santos is de nieuwe voorzitter van Groen Kortrijk

Keeper, 3D artist en sinds enkele weken ook… voorzitter van Groen Kortrijk. Moïse Dos Santos (25) is een man van vele talenten en staat de komende legislatuur aan het groene stuur in de Guldensporenstad. We spraken met hem over Kortrijk, de slechte score in oktober en wat we mogen verwachten van zijn partij.

Op verkiezingszondag in oktober zakte Groen Kortrijk van vier naar twee zetels. Stilaan krijgt de partij nu een nieuw gezicht. Op de nieuwjaarsreceptie werden enkele oudgedienden letterlijk in de bloemetjes gezet. De wonden lijken ondertussen dus wat gelikt; het nieuwe gezicht van Groen Kortrijk krijgt vormt. Moïse Dos Santos neemt de taak als lokale voorzitter op zich. Catherine Schouteten is de nieuwe secretaris. Tijd om Moïse even aan het grote(re) publiek voor te stellen.

Moïse groeide spreekwoordelijk op in de politiek. Moeder Cathy Matthieu is al meer dan dertig jaar lokaal actief voor Groen Kortrijk en stond met de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog op de veertiende plek van de lijst. “Mijn moeder is echt van zolang ik me kan herinneren gemeenteraadslid in Kortrijk”, aldus Moïse.

“Gemeenteraden, acties, protesten… Ze was altijd wel ergens bij betrokken en hoe ouder je wordt, hoe meer je daarbij stilstaat. Natuurlijk heeft ze me ook een bepaald wereldbeeld meegegeven: heb respect voor je medemens, de wereld en de natuur rondom je. Nu vind ik dat dat soms zoek is, deels door het internet en de zogenoemde klavierhelden. We weten soms niet meer hoe te reageren in de echte wereld. Er is daardoor ook een grotere verdeeldheid. Agree to disagree, het gebeurt steeds minder.”

Duidelijke mening

Het mag duidelijk zijn: Moïse is a keeper, een welbespraakte man met een duidelijke mening. Hij leidde een leven dat gelijkaardig is aan dat van vele jonge Kortrijkzanen en schopte het tot op het randje van de eerste ploeg van KV Kortrijk, als keeper. Zijn andere passie, gamen, bracht hem uiteindelijk naar de befaamde Bachelor Game Development aan Howest. Zo deed hij later stage bij Reikon in Warschau, waar hij ook even bleef hangen. In mei 2024 maakte hij de shift naar het Antwerpse gamebedrijf Swoove, waarvoor hij 3D artist is. “Kijk, als kind gamede ik graag, maar dit is uiteraard veel meer dan dat. Mijn job is zo goed als mijn hobby en ik ben heel blij dat ik nu hier sta”, zegt hij er zelf over.

En sinds kort mag Moïse zich dus ook de nieuwe lokale voorzitter van Groen noemen. Hij werd bij een interne stemming verkozen. “Er was midden november een ledenvergadering waarin werd meegedeeld dat er een nieuwe voorzitter en secretaris zouden moeten worden verkozen. Matti Vandemaele vroeg me informeel of ik me niet kandidaat zou stellen.” Hij is trouwens ook niet blind voor de slechte uitslag van de verkiezingen: “Die was net een motivatie om me kandidaat te stellen! Ik kreeg gelukkig het vertrouwen en werd verkozen. Ik ben blij dat een jong persoon zo kan worden klaargestoomd voor de politiek.”

Toch was Moïse al van heel jong actief. “In 2018 deed ik al mee met de gemeenteraadsverkiezingen, maar ik was toen nog niet zo bezig met politiek. Ik stond toen op de zeventiende plek.” In oktober deed Dos Santos uiteraard ook mee, op de zesde plek. Hij behaalde 444 voorkeursstemmen. Daarmee zetelt hij niet in de gemeenteraad, waar hij zelf geen graten in ziet. “Ik denk dat andere voorzitters ook wel bewezen hebben dat dat niet hoeft, dus ik zie er echt geen probleem in.”

Plannen

Wat mogen we dan verwachten van de partij in de komende legislatuur? “Wel, we zullen niet enkel de gemeenteraad gebruiken om punten te maken. We willen tussen de mensen staan, acties doen waar nodig en bevragingen in buurten op gelijk welk moment tijdens de legislatuur. Ten eerste blijft Kortrijk en de regio Zuid-West-Vlaanderen een van meest verharde gebieden van het land. De groene weg is al ingeslagen, maar we hopen op nog iets meer. Verder zijn betaalbaar wonen en (verkeers)veiligheid strijdpunten, ook al zijn er andere partijen die zich dat toe-eigenen.”

Moïse vergeet ook the bigger picture niet. “In 2019 leek het een veel urgenter thema bij de verkiezingen, maar de klimaatverandering is niet weg, hé. Was het toen vijf voor twaalf, dan is het nu tien seconden voor twaalf. We kunnen het niet meer veranderen, maar kunnen nu wel nog keuzes maken die de gevolgen van de opwarming van de aarde draagbaar maken.”

Mentor

Als allerlaatste vragen we wie zijn politieke mentor is. “Dat is hier lokaal uiteraard mijn moeder. Ze geeft me vertrouwen, maar kan ook heel kritisch denken. Ze is heel trots dat ik nu voorzitter ben.” En dan nog een laatste keer uitzoomen. “Het is misschien geen mentor, maar ik weet wel nog dat ik als kind enorm opkeek naar Barack Obama. Hij heeft zoveel charisma en is net als mij een gekleurd persoon.”

Dos Santos doet zo nog een woordje over zijn Braziliaanse roots: “Mijn vader is Braziliaans. Mijn naam, uiterlijk en kleur zijn Zuid-Amerikaans, maar ik voel me helemaal Belg, en vooral 100 % Kortrijkzaan. Dat is voor sommigen nog niet genoeg en ik krijg weleens opmerkingen. Dat racisme komt in vlagen trouwens. Ook voor de mensen die racisme ervaren wil ik dus een lans breken.”