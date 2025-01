Henk Dejonghe volgt Eric Huyghe op in gemeenteraad

Na zes jaar afwezigheid in de gemeenteraad heeft Henk Dejonghe (58) opnieuw de eed afgelegd als raadslid. “Het is een grote eer om opnieuw onze inwoners te mogen vertegenwoordigen”, vertelt Henk Dejonghe.

De terugkeer verliep echter niet zonder uitdagingen maar dat maakt zijn motivatie des te groter om zijn mandaat met volle overtuiging op te nemen.

Zes jaar geleden miste Henk, voorzitter van Open Liberaal, samen met de lijst, nipt een zetel in de gemeenteraad. “We strandden toen op slechts twaalf stemmen van een plek in de gemeenteraad. Dat was een harde klap, maar ik ben blijven geloven in onze visie en heb samen met mijn vrienden van Open Liberaal keihard gewerkt. Daarvoor waardeer ik hen enorm”, blikt hij terug.

De voorbije campagne was niet altijd eenvoudig. “Het was soms een harde strijd, met kritiek en verwijten. Toch heb ik me steeds ingezet om constructief te blijven en mijn overtuigingen te verdedigen”, zegt Henk.

Vastberadenheid

Zijn geduld en vastberadenheid werden beloond toen Eric Huyghe, eveneens verkozen, besloot zijn mandaat door te geven. “Ik ben hem dankbaar voor die beslissing. Het geeft me de kans om opnieuw mijn steentje bij te dragen aan onze gemeente.”

Met een vernieuwde energie kijkt Henk vooruit naar de komende zes jaar. “Ik wil samen met mijn collega’s bouwen aan een sterker Koekelare, zonder mijn eigenheid als liberaal te verliezen. Mijn focus ligt op het welzijn van alle inwoners, of ze nu in Koekelare, Bovekerke, De Mokker of Zande wonen.”

Humor

Henk besluit met een vleugje humor en een knipoog naar het verleden: “Zes jaar geleden hoorden we zeggen vanuit de meerderheid: Denk je nu echt dat ik zal zitten wachten tot de kaas van mijn boterham is verdwenen? Vandaag kijk ik terug op de afgelopen weken met de spreuk: De stoutste wezels eten de grootste eieren. Maar één ding is zeker: ik ben klaar om erin te vliegen en mijn mandaat ten volle te benutten.”