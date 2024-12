Groen kiest Eefje Deweer als nieuwe voorzitter

Na de gemeenteraadsverkiezingen hield oppositiepartij Groen ook een interne stemming. Eefje Deweer werd er verkozen tot nieuwe voorzitter.

Tijdens de algemene vergadering ging Groen op zoek naar een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Met eenparigheid van stemmen is Eefje Deweer de nieuwe lokale aanvoerder van de groenen. De geboren en getogen Waregemse is 44 en beroepshalve federaal secretaris kustwacht. Ze woont samen met haar partner Jan Cattrijsse in Desselgem. Jan is bij het grote publiek bekend als comedian Piv Huvluv. Vicky Van Den Heede wordt ondervoorzitter.

Kritische vragen

“Groen is meer dan nodig in Waregem, om steeds kritische vragen te blijven stellen bij nieuwe initiatieven”, vertelt Deweer. “De energie die er op vandaag in onze groep bestaat willen we warm houden en inzetten ter ondersteuning van onze raadsleden.” Ze neemt het voorzitterschap over van Simon Wemel, die fractieleider wordt in de gemeenteraad.

“Ik geef de fakkel met héél veel vertrouwen door aan Eefje. Ik heb het erg graag gedaan, maar ben blij dat ik nu ten volle op mijn inhoudelijk werk in de gemeenteraad kan focussen. We hebben daar als oppositiepartij een erg belangrijke rol te vervullen.” Naast Wemel zetelen Marij Vanlauwe en nieuwkomer Jan Cappelle voor Groen.

Jan (48) is professor duurzame energietechnologie aan KU Leuven en woont in het centrum van Waregem. “Het mag allemaal wat gedurfder en hedendaagser in onze stad”, zegt hij. “Hopelijk kunnen we CD&V inspireren om een nieuwe richting in te slaan. De stad moet af van haar betonverslaving, haar oubollig winkelimago en moet beter haar best doen om de jeugd hier te houden.”

Meest actieve raadslid

Raadslid Inge Vandevelde neemt na 9 jaar afscheid van de gemeenteraad. Met meer dan 100 vragen was zij in die periode het meest actieve raadslid. “Mijn politiek engagement is gegroeid vanuit mijn liefde voor de natuur en de strijd voor het behoud van open ruimte. Het belang van een gezonde en aangename leefomgeving moet prioritair zijn in alle

Beleidsbeslissingen”,aldus Vandevelde. In het bijzonder comité voor de sociale dienst zet Hilde Malfait haar mandaat verder. (LV)