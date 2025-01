Greet De Roo, de laatste burgemeester van Ruiselede: “Mijn oproep? Bekijk de fusie met een open vizier”

In de schaduw van de installatievergadering van de nieuwe fusiegemeente Wingene blikken we terug op de inmiddels 30-jarige loopbaan van politicus Greet De Roo. De hele fusie-operatie heeft een serieuze impact gehad op haar taak als burgemeester. “Maar we hebben de moeilijkste fase achter de rug”, laat ze weten. Het laatste interview met de laatste en enige vrouwelijke burgemeester van Ruiselede.

We hebben een afspraak met Greet De Roo, maar tot haar eigen verbazing raakt ze in het gemeentehuis van Ruiselede met haar badge niet in haar eigen bureau. We zoeken dus een vergaderzaaltje in de buurt. “Soms laten de computers het ook al eens afweten”, lacht ze de problemen weg. “Ach, dat zijn de eerste groeipijnen. Je kan niet verwachten dat zo’n omvangrijke fusie-operatie in 1-2-3 in orde komt.”

Je hebt met je man jarenlang een melkveebedrijf gerund. Wat is het grootste verschil tussen een boerenstiel en een politiek mandaat?

De Roo: “Het contrast tussen die twee jobs kan niet groter zijn. Als politieker sta je tussen de mensen, tussen je personeel. Op een boerderij sta je tussen de dieren, op het land, in de natuur. Ik heb jarenlang koeien gemolken, bio-kippen gehouden, voor de kalveren gezorgd. We hadden zo’n 100 koeien. Het is pas in 2023 dat robotica het melken bij ons heeft overgenomen. Dan sta je als boerin om 6 uur ‘s morgens op en soms ben je – als burgemeester – pas ‘s avonds laat weer thuis. Maar we hebben het bedrijf nu overgelaten. Als schepen vallen er voor mij heel wat taken weg.”

Wat heeft 30 jaar politiek je geleerd? Wat steek je daarvan op?

“Soms ben ik wel geschrokken van hoe mensen in elkaar steken, zowel positief als negatief. Het mooie aan gemeentepolitiek is dat je echt stenen kan verleggen en concrete projecten kan laten uitbouwen. Maar de verharding van onze maatschappij is toch een feit. Mensen zijn egoïstischer geworden. Dat je niet zomaar alles aanvaardt en dingen in vraag stelt, is goed. Maar daar zijn ook grenzen aan.”

“We betalen 2 miljoen euro voor sporthal Curando. Dat is veel geld”

Je bent nu schepen voor Landbouw, maar eind 2026 stop je definitief. Ben je nu aan het uitbollen of neem je je taak nog volledig ter harte?

“De dag na de verkiezingen ben je al een meerjarenplanning aan het uitwerken naar de volgende legislatuur toe. Ik ben geen burgemeester meer, dus mijn taken zijn sowieso beperkter. Natuurlijk ga ik mijn job ter harte nemen, de fusie opvolgen en elke beslissing die gevolgen heeft voor Ruiselede van nabij opvolgen. Voor de Wingense bezorgdheden is het niet slecht dat iemand uit Ruiselede daar met een frisse blik naar kan kijken en wellicht out-of-the-box denken. Ik werk in overleg met mijn toekomstige opvolger Michiel Van Robaeys, die de lokale landbouw door en door kent. Gelukkig kunnen we altijd terugvallen op een vast team van ambtenaren, met kennis van zaken.”

Over het lopende fusietraject hebben jullie in juni 2024 een kwartaalrapport uitgebracht (fase 4). Hoe staat het er nu mee?

“De dringendste en moeilijke aspecten liggen achter ons. Maar er moet toch nog heel wat geregeld worden. Er zijn nogal wat verschillen tussen Ruiselede en Wingene inzake de speelpleinwerking, de subsidiëring van verenigingen, de verzekeringen, de uitbouw van het personeelskader… Maar een nieuwe aanpak vraagt ook nieuwe aanpassingen, soms met ingewikkelde Vlaamse hersteldecreten… De fusie blijft veel energie en tijd vragen van het personeel.”

Het is inmiddels ook duidelijk dat de fusie geld kost en nagenoeg geen geld bespaart. Blijft er dan nog geld over voor nieuwe investeringen, naast de twee geplande cultuurcentra?

“Van wat het nieuwe gemeentebestuur wil doen, staat al veel in de steigers. Denk aan het cultuurcentrum aan het Polenplein, de geplande parking van zo’n 80 plaatsen naast basisschool De Kiem en een investering van ongeveer 600.000 euro in de school over een periode van tien jaar. Bovendien betalen we 20 jaar lang 100.000 euro voor de nieuwe sporthal binnen het komende Zorgdorp-project van Curando. Dat is 2 miljoen euro in totaal. Echt veel geld voor een dorp als Ruiselede.”

Wat is je grootste zorg voor de komende jaren?

“Mijn grootste zorg is dat steeds meer mensen blijven hangen in het negatieve. Inzake de fusie doen recent geruchten de ronde dat de KLJ-fuif niet meer zou doorgaan. Dat er door de fusie geen kerstboom meer aan de kerk staat! Maar dat is fake news. We stopten met de kerstboom, omdat de hele operatie te gevaarlijk werd. Die KLJ-fuif gaat gewoon door, waarom niet? Ook het Wingense bestuur wil geen stemmen verliezen in Ruiselede. Dat is toch logisch. Vandaar mijn oproep: laat de fusie alsjeblieft rustig op je afkomen. Kijk er met een open vizier naar. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we binnen enkele jaren trots kunnen terugblikken op het bereikte resultaat.”