Goede doelen krijgen 30.000 euro tijdens Ontbijt met de Burgemeester: “Doel is altijd geweest om met Sociaal Fonds Oostendenaren te steunen”

Ooit in het leven geroepen door oud-burgemeester Jean Vandecasteele, daarna enkele jaren verdwenen, en de laatste 3 jaar van onder de mottenballen gehaald door burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Het ontbijt van de burgemeester was met 600 inschrijvingen opnieuw een groot succes. “Met het Sociaal Fonds van de Burgemeester schenken we 30.000 euro aan verschillende organisaties.”

Ontbijten op zondagmorgen: de meesten doen dat thuis aan tafel, maar zondag kon dat ook in het Oostendse Kursaal. De derde editie ondertussen onder het bewind van de huidige burgemeester Bart Tommelein. Het idee om samen met de burgemeester te ontbijten – al kwam daar weinig van in huis door de vele praatjes die hij moest maken – ontstond in 1998 onder impuls van toenmalig burgemeester Jean Vandecasteele, die ook nu aanwezig was.

“Traditioneel was er altijd het Bal van de Burgemeester, maar dat was voor de mensen minder gemakkelijk, vond ik. Als je al eens een glas teveel op had, dan moest de auto blijven staan. Bovendien moest je altijd piekfijn uitgedost voor de dag komen. Een ontbijtformule leek in dat opzicht pakken gemakkelijker voor iedereen”, weet Vandecasteele. “Je komt in je vrijetijdskledij en de enige dranken die je kan krijgen zijn fruitsap en koffie. Die ontbijten zijn altijd een groot succes geweest en dat is nog steeds zo.”

Meer volk

Net zoals de voorbije jaren kwamen zo’n zeshonderd mensen, veelal inwoners van de stad, ontbijten in het Kursaal. “Het ontbijt is een zeer laagdrempelig iets”, duidt Bart Tommelein. “Er is ook nog het Festival van de Burgemeester, maar daar is de sfeer anders. Er zijn meer mensen ingeschreven dan vorig jaar en daar ben ik blij om.”

Enkele weken geleden kwamen de leden van het Comité van het Sociaal Fonds samen om te beslissen welke goede doelen ondersteund zouden worden. In totaal werd er een bedrag van 30.000 euro verdeeld. Beweging met een Laag Inkomen, Samen Divers, zijn twee organisaties die zich inzetten voor Oostendenaars die leven in armoede. Zij kregen elk 3.000 euro. Ook Habbekrats, die focust op het welzijn van jongeren, kreeg hetzelfde bedrag. De kinderen van De Bolle en De Brem krijgen dan weer 6.000 euro van het Sociaal Fonds.

Kinderdagverblijven en onthaalouders

“De afgelopen maanden is ook de moeilijke situatie bij kinderdagverblijven en onthaalouders duidelijk geworden”, vertelt de burgemeester. “De werkdruk is hoog, de energiecrisis hakt er stevig in en besparen is niet altijd evident. Daarom hebben we ervoor gekozen om elk zelfstandig kinderdagverblijf een cheque van 600 euro te overhandigen. Elke onthaalouder krijgt dan weer een cheque van 300 euro. Om hen te bedanken voor de inspanningen die ze leveren en dagelijks zorg te dragen voor het dierbaarste bezit van elke ouder.”