Gianni Mahieu is nieuwe voorzitter van Jong N-VA

In café Sint-Arnoldus vonden de verkiezingen voor het nieuwe bestuur van Jong N-VA plaats. Gianni Mahieu (28) uit Zillebeke zal de komende drie jaar de jongerenwerking van de partij leiden. Brecht Lottegier neemt afscheid van de jongerenpartij, maar heeft alle vertrouwen in zijn opvolger.

Naast de nieuwe voorzitter Gianni Mahieu werd Amy Gabriëls (21) uit Zillebeke verkozen tot ondervoorzitter. Kelmin Deprince (21) uit Brielen is de nieuwe penningmeester en Michiel Ooghe (20) uit Ieper centrum de nieuwe secretaris. Simon De Vuyst (29) blijft aan boord als bestuurslid.

Tijdens deze verkiezing nam Brecht Lottegier (31) afscheid als voorzitter. “Blijkbaar ben ik nu officieel te oud voor de ‘jong N-VA’ers’. Tijd om over te stappen naar de seniorenwerking”, grapte hij. Na afloop van de verkiezing werd Brecht nog in de bloemetjes gezet met een biermand en bedankt voor zijn jarenlange inzet en leiderschap binnen de Ieperse afdeling en regiowerking van Westhoek-Westkust. “De nieuwe groep is een goede mix van jong en oud en garandeert continuïteit in de toekomstige lokale Jong N-VA-werking. Ik kan met een gerust hart afscheid nemen als voorzitter.”

Simon De Vuyst benadrukte de uitdagingen van de voorbije jaren: “Na de pandemie stond de jongerenwerking op een laag pitje. Brecht en ik hebben samen onze schouders gezet onder het in leven houden van de werking en het aanwakkeren van interesse bij jongeren om deel te nemen aan een politieke beweging. Het resultaat mag er zijn: we hebben nu een volledig vernieuwd bestuur in vergelijking met drie jaar geleden en kunnen met een gerust hart de fakkel doorgeven.”

Jeugd aantrekken

De nieuwe voorzitter Gianni Mahieu kijkt ambitieus vooruit: “Als nieuwbakken voorzitter van onze afdeling wil ik onze werking verder uitbreiden door meer Ieperse jeugd aan te trekken en hen warm te maken voor politiek. We willen laagdrempelige evenementen organiseren en hierbij het momentum van de vele verkiezingen en media-aandacht dit jaar optimaal benutten.” (EG)