Gemeenteraadsverkiezingen Damme misschien toch nog spannend, weer CD&V+-lijst in de maak?

Met het wegvallen van de opkomstplicht, enkele aanslepende dossiers – zoals de hospitaalsite – en het mogelijk opkomen van Vooruit en Vlaams Belang, worden de gemeenteraadsverkiezingen in Damme, met de christendemocraten sinds mensenheugnis aan de macht, misschien toch nog eens spannend. Officieel is het niet, maar het is wel duidelijk dat CD&V en Open VLD opnieuw werken aan een ‘CD&V+’-lijst met Joachim Coens op kop.

Vijf jaar geleden, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, kon CD&V+-lijsttrekker Joachim Coens alle mogelijke opponenten, binnen en buiten zijn partij, met een bijzonder sterke persoonlijke score de mond snoeren. Niet alleen de score van Coens persoonlijk, maar ook die van de CD&V+-lijst was met het behalen van 16 van de 21 zetels, of bijna 68 procent van de stemmen, erg goed.

Aan de CD&V-lijst werden toen voor het eerst enkele verruimingskandidaten van liberale stempel toegevoegd, zoals Rita Van Lacke, Ann-Sofie Raman en Filip Babylon. Alle drie raakten verkozen en Babylon werd zelfs schepen, al moest hij daarvoor wel ook een CD&V-partijkaart kopen.

Intussen staan we op een jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. CD&V-afdelingsvoorzitter Mieke Dupon laat nog liever niet in haar kaarten kijken en ook Open VLD-voorzitter Hendrik Demol wil niet veel lossen. “We zijn volop bezig met de voorbereidingen richting de verkiezingen volgend jaar, maar het is nog te vroeg om te communiceren”, klinkt het officieel.

Meer blauw

Maar toch is het duidelijk dat er volop gewerkt wordt aan een nieuwe CD&V+-lijst met Joachim Coens op kop. Al zou er voor de liberalen naar verluidt deze keer wat meer blauw in het gezamenlijke logo mogen… De vraag is wel hoe ‘nieuw’ of ‘vernieuwend’ deze lijst zou kunnen zijn, want naar we vernemen willen bijna alle huidige mandatarissen, en al zeker de schepenen, opnieuw opkomen.

Naar de oppositie dan, waar N-VA – nu met drie raadsleden – opnieuw onder de eigen naam N-VA Damme en met een volledige lijst wil opkomen. “Wat de aanduiding van de lijsttrekker betreft, dat proces is nog bezig en de beslissing ligt sowieso bij de leden van de afdeling”, zegt voorzitster en gemeenteraadslid Lut Anseeuw.

“Ook met de opmaak van het programma zijn we nog bezig, maar de huidige meerderheid maakt het ons wel gemakkelijk. Het afwerken van de werven die maar niet afgewerkt geraken – zoals de ontwikkeling kazernesite, het sportpark Sijsele en de hospitaalsite in Damme – vormen al een programma op zich.”

De Damse Belangen, de lijst rond afgescheurde CD&V’ers Kelly De Sutter en Caroline Debbaut, was de vorige keer de verrassing van de verkiezingen door de manier waarop ze in enkele maanden tijd een – evenwel niet volledige – lijst samenstelden waarmee ze toch plots twee zetels haalden. “Ja, wij trekken opnieuw met een de Damse Belangen-lijst, afgekort dDb, naar de kiezer en nu zal dat zo goed als zeker met een volledige lijst zijn”, zegt gemeenteraadslid Kelly De Sutter.

“In principe ben ik opnieuw lijsttrekker, maar als er zich een krachtiger persoon zou aandienen, wil ik nog wel schuiven. In ons programma, dat we nog verder aan het uitbouwen zijn, vragen wij niet zozeer aandacht voor grote prestigeprojecten, maar wel voor de zaken waar Dammenaars van alle leeftijden en achtergronden van wakker liggen zoals veiligheid – zeker ook in het verkeer – , beter openbaar vervoer en een goede werkomgeving voor ondernemers en landbouwers. En er zou ook meer échte participatie en inspraak voor de Dammenaars mogen komen.”

Meer dan drie partijen?

De kans is overigens reëel dat de Dammenaars volgend jaar uit meer dan drie lijsten kunnen kiezen. “Het is inderdaad de bedoeling dat wij met Vlaams Belang ook in Damme opkomen”, zegt Brugs gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin. “Momenteel zijn enkele mensen heel sterk bezig om de afdeling degelijk uit te bouwen en we zoeken ook nog nieuwe mensen.”

En dan is er ook nog de socialistische partij Vooruit die nationaal de wind in de zeilen heeft en steeds meer signalen uitstuurt dat ze zich aan de Damse kiezer wil presenteren. Afwachten dus of het bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 misschien toch nog eens spannend wordt in politiek Damme.