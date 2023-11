Gemeenteraadslid Claude Vindevogel start nieuwe partij in Diksmuide: “Inspraak staat voorop bij Project 8600”

Gemeenteraadslid Claude Vindevogel (52) uit Esen scheurt zich los van meerderheidspartij Idee Diksmuide. Na het overlijden van schepen en partijgenoot Jan Van Acker kwam de ondernemer in de gemeenteraad, maar hij is naar eigen zeggen ontgoocheld over het gebrek aan inspraak. Volgens hem kan het beter en daarom start hij de partij ‘Project 8600’.

Na Team 8600 van burgemeester Lies Laridon is Project 8600 de tweede partij die in oktober volgend jaar zijn kans waagt tijdens de gemeenteraadsverkiezing in Diksmuide. De initiatiefnemer is Claude Vindevogel, zaakvoerder van Poetsland in Roeselare, financieel beheerder van voetbalclub KSV Diksmuide, getrouwd en papa van een negenjarige zoon. Na het overlijden van schepen Van Acker kwam hij drie jaar geleden in de gemeenteraad terecht.

“Project 8600 is ontstaan onder de vleugels van de lokale afdeling van Open VLD waarvan ik al jaren voorzitter ben”, duidt Claude Vindevogel. “Ik scheur me inderdaad af van Idee Diksmuide omdat ik een andere visie heb over lokale politiek. Voor mij staat inspraak van zowel de burgers als de gemeenteraadsleden voorop. Dat mis ik in dit huidig beleid.”

Nieuwe Boterhalle?

En Claude stipt zijn visie meteen aan met een voorbeeld: “Neem nu de nieuwe evenementenhal Boterhalle. Idee Diksmuide toonde destijds met 5.000 handtekeningen aan dat er vraag was naar een extra centrumparking. Als we vandaag zien dat dit project drie keer duurder is dan initieel geraamd, moeten we het in vraag durven stellen. Zit de Diksmuideling er nog op te wachten? Nu weten we het antwoord niet, maar zal er wel miljoenen in geïnvesteerd worden. Tegen welke prijs moeten we een centrumparking realiseren? Die vraag moeten we kritisch durven te beantwoorden.”

Project 8600 start op Facebook een eigen mediakanaal Diksmuide-tv om zijn standpunten te verspreiden

Het gemeenteraadslid mist inspraak, ook van de raadsleden zelf. “De gemeenteraad moet uitgroeien tot een overlegplatform waarbij elk raadslid aan het woord komt en ook vooraf kan deelnemen aan het beslissingsproces”, vervolgt Vindevogel. Verder wil hij meer liberale accenten leggen. “We willen inzetten op een sterkere centrumbeleving met meer en grotere winkels. Met een jaarlijks evenement willen we het bedrijfsleven in onze stad belonen. Een boter- en kaasbelevingscentrum oprichten, lijkt ons een toeristische opsteker. Architecturaal moeten we ook meer lef tonen, zowel in de stationsbuurt als langs de IJzer. Gedurfde woonprojecten moeten daar hun plaats kunnen vinden. Het historisch erfgoed in de binnenstad willen we dan weer bewaren.”

De rest blijft trouw

Schepen Marc Deprez, één van de pioniers van Idee Diksmuide, stapt niet mee in het verhaal van Vindevogel. “We hebben onze partij in 2006 opgericht en zullen het kind niet met het badwater weggooien. Vindevogel wil meer teruggrijpen naar de standpunten van Open VLD, terwijl wij meer denken op maat van Diksmuide. Onze partij blijft dus bestaan en het liefst onder dezelfde naam. We blijven onze koers aanhouden. Ik merk dat van de verkozen raadsleden en schepenen bij ons enkel Claude zich heeft afgescheurd. De rest blijft trouw aan Idee Diksmuide. Trouwens, zijn opmerking over de Boterhalle vind ik bizar gezien hij de meerprijs mee heeft helpen goedkeuren.”

Project 8600 start op Facebook een eigen mediakanaal Diksmuide-tv om zijn standpunten te verspreiden. Het plant ook een online bevraging en gaat in interactie met de inwoners en ondernemers. Kandidaten kunnen zich kenbaar maken via verkiezingen@project8600.be. Vanaf december worden de eerste namen gelost van de mensen die op de lijst staan.

