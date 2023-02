Zondagse tankritjes zetten burenprotest tegen museum kracht bij

Buurtbewoners zeggen dat er al volop – vooral op zondag – ritjes gemaakt worden met tanks op de site van de vroegere legerkazerne waar het War Heritage Institute (WHI) een museum wil inrichten. Dat kaartte Jan Laurens (CD&V) aan op de gemeenteraad van Ieper. Schepen Dimitry Soenen (N-VA) antwoordde dat WHI zegt dat het gaat om testritjes van herstelde tanks.

Het is niet de eerste keer dat CD&V bedenkingen heeft bij de plannen van het War Heritage Institute (WHI) om een museum rond de Koude Oorlog in te richten op een gedeelte van de vroegere legerkazerne in Ieper. Oud-gemeenteraadslid Jan Breyne (CD&V) uitte op 28 maart vorig jaar al zijn bezorgdheid over de geluidshinder die de tentoongestelde tanks veroorzaken. “Op de bewuste raad antwoordde de burgemeester dat het niet de bedoeling is om ritjes uit te voeren”, aldus Jan Laurens (CD&V). “Enkel een occasionele technische demonstratie. Maar blijkbaar waren de voelsprieten van collega Breyne niet onterecht. Onlangs werden we aangesproken door enkele buurtbewoners die zich zorgen maken over de geluidshinder van de laatste maand. Er werden meermaals ritjes gemaakt op zondagen en dat veroorzaakte toch de nodige decibels. Een van de buurtbewoners maakte de grap ‘ze zijn de tanks aan het klaarmaken voor de oorlog’.”

Hinder

Laurens vroeg dan ook of deze ritjes uitzonderlijke gebeurtenissen waren. “Kunnen jullie als bestuur de nodige afspraken maken zodat deze vraag in de toekomst onnodig is. Als we nu al hinder hebben, wat zal het dan zijn wanneer het museum effectief opent?”

Testritten

“Dit zijn, volgens de verantwoordelijken van de site in Ieper, testritten na herstellingen”, aldus schepen Dimitry Soenen (N-VA). “Ook wij als stadsbestuur kregen ondertussen al enkele opmerkingen en klachten van omwonenden van lawaaihinder en dit voornamelijk op zondagnamiddag. Hierop hebben we vorige week nog een brief gestuurd naar het WHI met de vraag of ze hiermee rekening mee kunnen houden. Zeker gelet hun toekomstige plannen om er een museum op te bouwen, kunnen ze beter nu al rekening houden met goed nabuurschap.”

Overleg

“Eind vorig jaar had ik, samen met enkele medewerkers van het In Flanders Fields museum, een overleg met de directeur generaal en de adjunct-directeur generaal van het WHI. Daar hebben we het ook gehad over de ritten die gemaakt werden”, vervolgde Soenen. “Ze hebben onze feedback meegenomen en zouden dat bespreken met de verantwoordelijken. Ook hebben ze benadrukt dat het niet de bedoeling is, als het museum open is, om er dagelijks of wekelijks ritten te doen met tanks. Eerder zou het gaan om eenmalig evenement per jaar. De directeur-generaal van WHI deed het voorstel om periodiek een overleg tussen Stad Ieper en hun te organiseren. Bij het eerst volgende overleg zullen we, naast het schrijven van vorige week, dit nog eens aankaarten en zullen we proberen om tot een oplossing te komen zodat het geluidshinder beperkt wordt.”

Vakantieritten

“Testritten op een zondag? Dat zijn eerder vakantieritten”, merkte Jan Laurens nog op. “Blijkbaar hebben ze de brief nog niet ontvangen want gisteren waren er zelfs nog ritjes.” (TOGH)