“Zo kunnen ouders hun verlies een plaats geven: Lendelede krijgt sterrenregister voor álle stilgeboren kindjes

Ouders van alle stilgeboren kindjes, ook zij die minder dan 140 dagen in de buik van hun moeder zaten, kunnen nu hun sterrenkindje laten registreren in het ‘sterrenregister’ van de gemeente. Els Moerkerke (NV-A) diende dit bijkomende agendapunt in op de gemeenteraad van gisteren donderdag 14 december. Haar voorstel werd unaniem goedgekeurd.

“Het verlies van een kind vóór of na de geboorte is een hartverscheurende gebeurtenis voor de ouders”, zegt Els Moerkerke. “En het is nog altijd een moeilijk bespreekbaar onderwerp bij veel mensen. Op vandaag zijn ouders wettelijk verplicht een kindje, dat na 180 dagen zwangerschap of na de geboorte overlijdt, aan te geven in de gemeente of stad waar het overleed. Vanaf 140 dagen kunnen de ouders die dat zelf wensen het kind een voornaam geven en aangifte doen. Maar als de zwangerschap minder dan 140 dagen is, dan kan er wettelijk gezien geen aangifte gedaan worden. En voor veel ouders is dat heel traumatisch omdat ze het gevoel hebben dat hun kindje nooit bestaan heeft.”

Symbolisch gebaar

Els Moerkerke vroeg de gemeente in een bijgevoegd agendapunt een ‘sterrenregister’ aan te leggen. “Een register waarin ouders hun ‘stilgeboren’ kind, ongeacht hoe lang het in de buik van de moeder zat, symbolisch kunnen laten registeren. Een manier om hun veel te vroeg overleden kindje een plaats geven. En van de gemeente een symbolisch gebaar waarmee ze troost en steun kan bieden in het rouwproces van de betrokkenen.”

Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) keurde met de CD&V-fractie en oppositiepartij ‘Trots op Lendlee’ dit punt goed.