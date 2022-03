Zilveren Spoor blijft paardenfokkerij en manege: “Er komt horeca, maar geen hotel”

De gemeenteraad lijkt zijn definitieve stek gevonden te hebben in de kleine Porsies, waar vorige week de raad plaatsvond. In de toekomst vinden de vergaderingen plaats op donderdag en niet langer op vrijdag. Deze raad had het onder meer over het PRUP Zilveren Spoor en de definitieve aankoop van het klooster.

Op de agenda stond het advies dat de gemeente wil geven bij de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Zilveren Spoor. Hiermee wil de provincie de bestemming van de site vastleggen, de vroegere activiteiten die deels zonevreemd waren verankeren en de uitbreidingsmogelijkheden bepalen.

“Het openbaar onderzoek is afgelopen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mathieu Desmet. “Enkel het advies van de gemeente moet er nog bijgevoegd worden. De provincie koos voor een bestemming als paardenfokkerij en manege, zoals het vroeger was. Ons advies is om de nieuwe gebouwen zo dicht mogelijk bij de bestaande gebouwen te plaatsen, dus zo ver mogelijk van de perceelgrens. Er komt horeca, maar we vragen geen hotelfunctie wat voor meer overlast zou zorgen, wel een vijftal units waar ruiters of studenten eventueel kunnen overnachten. De aanwezigheid van een restaurant en café ondersteunen we wel, maar de gemeente vraagt om een zo duidelijk mogelijke omschrijving in de voorschriften van de uitbating.”

Trage weg tussen Overheulestraat en Ledegemstraat

Verder adviseert Wevelgem om van de toegangsweg ten zuiden van de site een volledig trage weg te maken die voor wandelaars en fietsers de Overheulestraat met de Ledegemstraat verbindt. Ten noorden van het Zilveren Spoor heeft het gebied een landschappelijk bestemming, het is agrarisch waardevol gebied. De gemeente vraagt om die grens aan te kleden met hagen en houtkanten zonder dat dit de activiteiten van de vliegclub hindert.

In de vorige gemeenteraad kwam dit PRUP al ter sprake. Meerbepaald vroeg Groen hoe het nu eigenlijk zat met de aansluiting op de riolering. In de vergunning uit 2018 aan de nieuwe eigenaar, werd opgenomen dat die aansluiting moest uitgevoerd worden zoals in het voorontwerp. Na drie jaar is dat nog steeds niet gebeurd. Schepen Stijn Tant antwoordde vorige maand dat er heel wat substantiële wijzigingen in het huidig plan zitten. Nu die aansluiting maken kan een overbodige kost blijken te zijn eens het PRUP definitief vastgesteld is. Bij de nieuwe omgevingsvergunning zal deze bijzondere voorwaarde zeker opgenomen en opgevolgd worden.

Verkoop kloostersite

Opnieuw een belangrijke stap in de ontwikkeling van het centrum van deelgemeente Wevelgem is de definitieve aankoop van het klooster waarvoor al een akkoord was in 2020. Ook SPWE toonde interesse, de bestaande bebouwing die aansluit op de reeds bestaande gebouwen van SPWE wordt door de school aangekocht. Het gedeelte meer naar de kloostertuin, waar het vaccinatiecentrum momenteel gevestigd is, door de gemeente.

“Met de kloostertuin erbij spreken van een oppervlakte van 2000 vierkante meter. Een unieke opportuniteit pal in het centrum van de gemeente”, aldus burgemeester Seynhaeve. “Voor het meer dan redelijk bedrag van 486.000 euro.”

Weer knallen

De gemeenteraadsleden keken ook uit naar een feestelijke zomer. Schepen van Cultuur Lobke Maes somde de activiteiten op die een drukke zomer beloven. Een extra pigment deze zomer wordt precies die kloostertuin. “In april doen we een oproep naar verenigingen om projecten, activiteiten daar te organiseren. Ook ons Cultureel Centrum zal die in haar programma opnemen zodat het een nieuwe hotspot wordt in onze gemeente.”