Zedelgem geeft zich nog niet gewonnen in Ventilus-dossier

De gemeenteraad is unaniem ontgoocheld over de beslissing van de Vlaamse Regering om de hoogspanningsleiding Ventilus bovengronds te leggen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Naessens verwijt de overheid een neutraal en open onderzoek naar een ondergronds traject. Het gemeentebestuur is vastberaden om juridisch te blijven strijden.

“De ontgoocheling en de machteloosheid zijn in het gemeentebestuur zeer groot”, uitte Schepen van Ruimtelijke Ordening Arnold Naessens (CD&V-Nieuw) in de jongste gemeenteraad. De Vlaamse overheid besliste recent om de Ventilus-leiding bovengronds te leggen. Ventilus is de omstreden hoogspanningsleiding die windenergie vanaf de kust doorheen West-Vlaanderen zal voeren. Omstreden bij burgers en de burgemeester van ook Zedelgem, omdat een bovengronds traject gezondheidsrisico’s inhoudt. In het hele traject van Zeebrugge tot Avelgem is Zedelgem de enige gemeente waar een compleet nieuwe lijn komt met een grote impact op landbouw- en natuurgebied.

De burgemeesters van de gemeenten waar de hoogspanningslijn zal komen, verenigden zich om bij de Vlaamse overheid naar een ondergronds alternatief te vragen. Uit een rapport van de Duitse hoogspanningsexpert Westermann blijkt dat op korte en middellange termijn een ondergronds traject technisch niet mogelijk is. “Die Duitse expert blijkt ook in opdracht van een zusterbedrijf van Elia te werken, de netbeheerder die Ventilus wil aanleggen. Er is dus een belangenconflict. Elia financiert veel onderzoek, dus is het heel moeilijk om onafhankelijk advies te krijgen”, duidt schepen Naessens. “Er is geen wil van de Vlaamse Regering om op termijn innovatief te zijn. De schadelijke effecten op gezondheid en landbouw zijn nog niet voldoende onderzocht. Of ze zijn wél onderzocht, maar wij als bestuur krijgen geen afdoende antwoorden.”

Opoffering

Martine De Meester, fractieleidster van Groen Zedelgem vertaalde de teleurstelling vanuit de oppositie in de gemeenteraad. Zij stelde dat de overgang naar duurzame, groene energie er moet komen, maar op een manier die voor de mens en dier gegarandeerd gezond moet zijn. “Onze provincie wordt door de Vlaamse overheid geofferd om die nieuwe energie vlug door te drukken, omdat men beweert dat het niet anders kan. Van ook ‘Begraaf Ventilus’, de actiegroep in Zedelgem, zijn er onderzoeken en voorstellen van wetenschappers die niet verbonden waren aan Elia. Die zijn allemaal afgeketst.”

Wat plant Zedelgem verder te doen? Veel konden schepen Naessens en burgemeester Vermeulen nog niet kwijt. Het gemeentebestuur zal afwachten waar het traject precies komt, en de nodige juridische stappen nemen waar mogelijk. “Wij hebben daarvoor de nodige know-how binnengehaald”, klonk het. Dat er ook in andere gemeenten gerechtelijke stappen processen komen, naar ook de Raad van State, is te verwachten. Het dreigt een lang aanslepende strijd te worden. Groen Zedelgem dringt erop aan om “alle partijen in Zedelgem verder mee te betrekken in de komende juridische stappen, om de impact voor Zedelgem zo klein mogelijk houden. Volgens onze partij zou het wél ondergronds kunnen, maar zal het vooral meer kosten. Het is bij de Vlaamse overheid een kwestie van willen”, besloot Martine De Meester. (HV)