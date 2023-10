Wordt Patrick Peire ereburger van Jabbeke?

Nu maandag komt de Jabbeekse gemeenteraad om 20 uur samen in het gemeentehuis. De implementering van de hoppinpunten staan op de agenda. Nog leuker nieuws is dat de cultuurraad Patrick Peire voordraagt als ereburger van Jabbeke.

Johan Museeuw, Bruce Sundlun, Hugo Broos en Hubert Minnebo gaan hem voor. Maar maandag stemt de gemeenteraad of musicus en dirigent Patrick Peire ook ereburger van Jabbeke wordt. Patrick Peire was jarenlang dirigent van het internationaal gekende Collegium Instrumentale Brugense en van het Nieuw Vlaams Symfonieorkest. Voor het lokale Davidsfonds tekende hij al voor enkele opera-opvoeringen. Op advies van de cultuurraad wordt maandag gestemd over zijn aanstelling tot ereburger. (PA)