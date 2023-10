Wordt burgemeester Mourisse lijsttrekker?

De huidige gemeenteraad in Vleteren bestaat uit twee fracties. In de meerderheid de Landelijke Volkspartij (LVP) en de onafhankelijke partij Vleteren Actief als minderheid. Beide partijen hebben nog geen lijsttrekker aangeduid. Of burgemeester Stephan Mourisse zichzelf zal willen opvolgen en zal optreden als lijsttrekker voor LVP is dus nog niet zeker.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd Stephan Mourisse opnieuw burgervader. Bram Coppein, Marnick Lauwers en Gerda Goubeir (allen LVP) werden schepenen. Daarnaast vormt Vleteren Actief de minderheid. Vleteren Actief is een onafhankelijke partij. In 2018 kwam deze partij voor het eerst op en ze kon meteen vier zetels bemachtigen. N-VA behaalde geen enkele zetel en CD&V besloot om geen lijst in te dienen voor de verkiezingen.

De Landelijke Volkspartij van burgemeester Stephan Mourisse zal ook deze gemeenteraadsverkiezingen uitpakken met een lijst. “Er staat nog niets vast. Als ik verder doe, zal ik optreden als lijsttrekker. De kans is groot, acht op tien, dat ik verder zal doen, maar ik ben er voor mezelf nog niet uit”, geeft Stephan Mourisse mee.

Ook bij Vleteren Actief werden nog geen afspraken gemaakt. “We zijn een jaar voor de verkiezingen en bij Vleteren Actief dienen intern nog afspraken gemaakt te worden omtrent het naar buiten komen met een lijst. Er zijn hiervoor dus nog geen concrete plannen en mededelingen hieromtrent doen, zou te voorbarig zijn”, klinkt het bij Vleteren Actief. “We doen ons best om toch tot een geëngageerde groep te komen. Geïnteresseerden kunnen zich steeds melden.”

Of N-VA Vleteren en CD&V Vleteren een lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen indienen, is niet duidelijk. (LBR)