Wingene niet zinnens Urban Run te organiseren

Pieter-Jan Verhoye van oppositiepartij N-VA stelde op de jongste gemeenteraad in Wingene voor om een Urban Run of Urban Trial in de gemeente te organiseren. De meerderheid ziet dit echter niet zitten.

“Een Urban Run of Urban Trial is de ideale manier om de gemeente op een andere en originele manier te zien”, weet Pieter-Jan Verhoye. “Zo’n loopwedstrijd is de ideale combinatie van een sportieve uitdaging en cultuur. Het loopparcours van een gemiddelde run strekt zich uit over schoolsites, het openbaar domein, openbare gebouwen, cultuur- en of kerkelijk erfgoed. Dergelijk evenement past volkomen in onze gemeente. De opbrengst kan naar een goed doel gaan. Wat is jullie standpunt hierover en kan dergelijk event ook bij ons georganiseerd worden?”

Jens Danneels (CD&V), schepen van Sport: “Een dergelijke Urban Run – Trail is heel uitdagend om te organiseren. Niet alleen logistiek maar er zijn ook heel wat medewerkers nodig om alles in goede en veilige banen te leiden. De organisatie ervan staat niet op onze planning bij Team Sport.”

Ondersteunen

“Dit jaar zijn er wel vernieuwende initiatieven. Naast de Sportmatinée hebben we jaarlijks de Memorial Diether Cornaer, die ook een loop- en wandelevent is. De bekende Veldloopdag krijgt een nieuw jasje en voor het eerst organiseren wij ook een Race for The Cure in oktober.”

“Deze nieuwe activiteit kadert binnen de oktobermaand – borstkankermaand en zo steunen wij ook een goed doel. Verder is er geen intentie om een Urban Run of Trail te organiseren. Mochten er echter nog private initiatieven ontstaan, dan kunnen wij zoals gebruikelijk steeds in overweging nemen om dergelijk event te ondersteunen op vlak van logistiek, feestmateriaal of signalisatie.”