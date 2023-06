Wevelgem blijft financieel gezond ondanks gestegen kosten

Op de gemeenteraad in Wevelgem werd de jaarrekening van 2022 voorgesteld. Hoe staat de gemeente er financieel voor, welke investeringen werden er gemaakt? Het presenteren van de jaarrekening is traditioneel een heikel moment voor het bestuur, met argusogen bekijken de oppositiepartijen de cijfers. Maar ook dit jaar vielen er haast geen kritische geluiden te horen vanuit de oppositie.

“Wevelgem is financieel gezond”, stelt schepen van Financiën Lobke Maes de jaarrekening voor. “We hebben 35 miljoen euro in kas, de autofinancieringsmarge blijft heel positief. Wat betekent dat we vorig jaar meer inkomsten hadden dan de som van onze uitgaven en de aflossingen van onze leningen.”

“Er waren nochtans heel wat meer uitgaven. Door de gestegen energiekosten en de inflatie. In 2022 stegen de loonkosten met tien procent. Een derde oorzaak ligt in de gestegen individuele steun door het OCMW, onder meer door het aantal extra vluchtelingen die de gemeente opvangt. De investeringen lopen zoals gepland, deze legislatuur plannen we voor 99 miljoen euro investeringen. Nog nooit werd zoveel geïnvesteerd in een beleidsperiode.”

Schuldenlast beperken

Zowel Groen als Vooruit wezen erop dat vele mensen op hun tandvlees zitten. “Dat heeft ook zijn impact op het mentale”, aldus fractieleider van Groen Carlo De Winter. “Daar ligt voor ons een maatschappelijke opdracht: om de schuldenlast waar mogelijk te beperken.”

Yves Goddeeris van Vooruit keek naar de oorzaken van de gestegen kosten. “We spreken over 458.000 euro extra persoonlijke ondersteuning. Dat is veel, maar in vergelijking met de stijging door energie en loon blijft dat bescheiden.”

“Investeringen in sociale zaken staan vaak onder druk in de publieke opinie. Deze extra uitgaven zijn echter zeer goed besteed. Wevelgem telt 220 inkomens die genieten van een leefloon, dat is 1,3 procent. Dat is in vergelijking met andere gemeenten niet veel. De cluster sociale zaken levert goed werk. En verder zijn we vooral tevreden dat de gemeentebelasting op 6,8 procent blijft.”

Mobiliteitsdossier

Filip Daem van N-VA wees op het probleem van de historische schuldenlast. “Die is nog altijd even hoog als toen ik voor het eerst in de gemeenteraad zetelde. Wij zijn verder bezorgd over de plannen rond Wevelgem-Centrum en het mobiliteitsdossier. Daar lijken geen substantiële beslissingen te worden genomen. Het zal wel weer doorgeschoven worden naar de toekomst.”

“Er is wel degelijke heel wat veranderd in Wevelgem-Centrum sinds we ons masterplan in 2018 voorstelden in aanloop naar de verkiezingen”, reageert burgemeester Seynhaeve.

“Kijk naar de ontharding Deken Jonckheerestraat, de sloop van het zwembad of de aankoop van het klooster. Wat de mobiliteit betreft: bij drukke momenten heb je gelijk, maar wat is de oplossing? We staan altijd klaar voor de gouden tip!”