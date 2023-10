Westhoekburgemeesters pleiten bij minister voor ziekenhuisnetwerk Westhoek

Op de gemeenteraden in de Westhoek komt een motie voor de opmaak van een ziekenhuisnetwerk in de Westhoek met het Jan Yperman Ziekenhuis en az West in Veurne. In Ieper benadrukte burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) het belang van zo’n netwerk. Er zijn echter kapers aan de kust, want ook Oostende en Knokke azen op de erkenning.

De ziekenhuiswet verplicht elk ziekenhuis om deel uit te maken van één ziekenhuisnetwerk. In Vlaanderen mogen er in totaal maar dertien netwerken zijn. Er is nog één erkenning vrij, waarop het Jan Yperman Ziekenhuis en az West hun oog hebben laten vallen voor de vorming van het nieuwe ziekenhuisnetwerk Westhoek. Op vandaag maakt Jan Yperman echter nog deel uit van het netwerk TRIaz met Sint-Andries Tielt en az Delta. AZ West is nu nog een onderdeel van netwerk KOM Kust.

Westhoekoverleg

“De laatste maanden is gebleken dat de samenwerking met Veurne enorm goed zit”, duidde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) op de gemeenteraad donderdag. “We zien meer en meer de voordelen van een netwerk die zich over de hele Westhoek uitstrekt, zowel wat betreft de demografie, de eerstelijnszones, aanrijtijden, de zorgnoden, sociaaleconomisch… Er is echter nog een gegadigde in het noorden van onze provincie. Vandaar dat de directeurs en voorzitters van beide ziekenhuizen de hand hebben uitgereikt naar de burgemeesters van het Westhoekoverleg met de vraag om hen hierin te steunen.”

Andere gegadigde

De gegadigde in het noorden van de provincie waar Talpe naar verwijst is het netwerk Mare (Oostende-Knokke). “Maar wij hebben een sterk dossier”, aldus Hans Feys, hoofdarts van het Jan Yperman Ziekenhuis en gemeenteraadslid voor CD&V. “De invloedssfeer van onze ziekenhuizen komt perfect overeen met wat de Westhoek is, ook bijvoorbeeld met de administratieve zones van minister Somers. Omdat er geen autostrades liggen zijn we een moeilijk bereikbare en berijdbare streek en dat speelt ook in ons voordeel.”

Vrees voor afbouw bedden

Mocht ziekenhuisnetwerk Westhoek geen erkenning krijgen dan vreest Hans Feys dat het aantal bedden in de Westhoek afgebouwd zou kunnen worden. “In Vlaanderen zijn er 430 bedden per 100.000 inwoners. In de Westhoek zijn dat er 340, in West-Vlaanderen 540. Wij vrezen dat als wij in een groter geheel zouden terechtkomen, en er een centralisatieneiging zou zijn, dat de bedden die wij niet teveel hebben toch zouden worden afgebouwd omdat ze anders elders zouden afgebouwd worden.”

Het is dus wachten op een beslissing van de minister. “Wanneer de beslissing genomen wordt weten we niet zeker, maar in principe zou het kunnen tegen midden november”, besluit Hans Feys. (TOGH)