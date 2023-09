Waterpartijtjes op Marktplein liggen er triestig en met troebel water bij

Tijdens het vragenkwartiertje op de gemeenteraad opperde Cedric Van Den Bussche, gemeenteraadslid voor de Open VLD, dat de waterpartijtjes op het Marktplein er maar triestig bijliggen.

“Het marktplein in Harelbeke is een favoriete plek voor ouders die er met hun kinderen komen spelen in de fonteintjes en het stromend beekje aan de rand van het plein. Met het huidige warmere weer komen veel ouders. Momenteel liggen deze er zeer onverzorgd bij, waardoor spelen niet mogelijk is. Het water in het beekje is vergeven van de algen. Is het mogelijk deze waterpartijtjes op regelmatige basis te onderhouden? Het marktplein moet ons pronkstuk zijn en eerlijk, dit ziet er niet uit, het ligt er zeer onverzorgd bij”, zegt Cedric Van Den Bussche.

Schepen van Patrimonium en Milieu Tijs Naert (Groen) zal de zaak na de opmerking van Van Den Bussche in de gemeenteraad laten bekijken. “We hebben inderdaad groen aangeplant in het beekje, maar de aanhoudende warmte heeft de algengroei waarschijnlijk bevorderd”, aldus Tijs Naert.