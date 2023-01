Vrachtwagens mogen niet meer parkeren in Stadense Pauwstraat

De gemeenteraad van Staden keurde een verkeersreglement goed waardoor vrachtwagens niet meer mogen parkeren op de parking in de Pauwstraat. De CD&V-oppositie kon zich niet vinden in het nieuwe reglement.

“Bewuste parking is er enkel voor personenwagens en niet voor camions”, stelt mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open Vld). “Waarom zouden vrachtwagens daar niet mogen parkeren ?”, vroeg CD&V-fractieleider Ludwig Willaert zich af. “Er zit ook geen enkele motivatie waarom dit niet langer zou mogen bij dit punt. Waar kunnen vrachtwagens dan wel parkeren ?”

Veel klachten

“We hebben enorm veel klachten uit de buurt ontvangen omdat vrachtwagens er ’s morgens vroeg vertrokken”, antwoordde schepen Moerkerke. “Vraag is om het aangewezen is om vrachtwagens aan te trekken om te parkeren in een kern”, meent burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

“Niet elke werkgever heeft kennelijk een grote koer om vrachtwagens ’s avonds of in het weekend te stallen”

“Ik denk ook dat chauffeurs er door hun werkgever mee opgezadeld worden om hun vrachtwagen bij hen thuis te parkeren. Niet elke werkgever heeft kennelijk een grote koer om vrachtwagens ’s avonds of in het weekend te stallen. De werkgever schuift daarmee het probleem door naar de werknemer. We hebben alternatieven gezocht bij private ondernemers aan de rand van de gemeente, wat geen evidentie is. We hebben dan ook geen samenwerking gevonden. Ik denk dat het nodig is om aan de rand van de kernen naar een oplossing te zoeken. Die is evenwel niet altijd op openbaar domein te vinden”.

Moeilijke oplossing

“Er moet toch eerst een oplossing gevonden worden vooraleer dergelijke maatregel genomen wordt”, meent Bonny Vergauwe (CD&V). “Overigens is het vaak andersom. De vrachtwagenchauffeurs nemen de vrachtwagen liever mee naar huis omdat ze dan geen extra wagen moeten kopen”. “Een oplossing is niet altijd mogelijk”, aldus burgemeester Vanderjeugd. “Als in een woonomgeving bepaalde dingen niet matchen, dan moet je kijken om in te grijpen”.

CD&V stemde tegen het verbod om vrachtwagens te laten parkeren op de parking in de Pauwstraat.