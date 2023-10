Vooruit wil Izegems openluchtzwembad na zomerseizoen langer open houden

Oppositiepartij Vooruit vroeg op de gemeenteraad om het openluchtzwembad in september een maand langer open te houden. De stad gaat volgend jaar een proefperiode invoeren.

“September wordt steeds meer een maand met nog voldoende warm weer om buiten te kunnen zwemmen”, meent raadslid Julie Vandewatere. “Nu kan dat niet, want het zwembad blijft gesloten van 1 september tot midden mei. Daarom vragen we of het mogelijk is het zwembad voortaan een maand langer open te houden.”

“Dit komt de verenigingen en alle inwoners ten goede. Het bevordert ook de gezondheid en het welbevinden. Het academiejaar voor hoger onderwijs is dan nog niet gestart, dus dit biedt mogelijkheden om studenten in te blijven zetten. Het verlengen van het zwemseizoen kan mensen ook aanmoedigen om een beurtenkaart of abonnement voor het zwembad aan te kopen.”

Nieuwe plannen nodig

Julie Vandewatere maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens aan te dringen bij het stadsbestuur op een concreter plan eind dit jaar voor het zwembad. Dit plan werd beloofd door het stadsbestuur. “Momenteel tasten we nog in het duister en is er helemaal geen duidelijkheid. En dat terwijl we weten dat er dringend nieuwe plannen nodig zijn, recente onderzoeken naar de staat van het zwembad brachten dit nogmaals aan het licht.”

De stad ziet wel graten in het idee en is van plan in september 2024 een proefperiode in te lassen. “Het openluchtzwembad zal dan twee weken langer open blijven en dan kunnen we nadien de kosten en baten tegen elkaar afwegen”, aldus sportschepen Virginie Derumeaux (N-VA).