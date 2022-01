Vooruit Oostende wil tussenkomst van OCMW voor wie aankoop van zelftesten onbetaalbaar is

Voor heel veel mensen is de aankoop van zelftesten in de apotheek of in een winkelketen financieel een zware dobber. Gemeenteraadslid Vanessa Vens (Vooruit) dient daarom een agendapunt in op de Raad van Maatschappelijk Welzijn op maandag 24 januari.

Daarin stelt Vooruit Oostende voor om tussen te komen voor zelftesten aan kwetsbare inwoners en hun kinderen. “Zelftesten vormen een cruciaal onderdeel van de nieuwe teststrategie van de federale en regionale overheid in de bestrijding van het coronavirus”, zegt Vens.

“De overheden willen zo de druk op de testcentra en de impact op het onderwijs en de economie beperken. Alleen is het voor veel gezinnen amper mogelijk om rond te komen, laat staan om extra geld uit te geven aan zelftesten. Mensen met verhoogde tegemoetkoming hebben om de twee weken recht op vier zelftesten per gezinslid aan een euro per test.”

Onvoldoende bekend

“Dat is bij de bevolking onvoldoende gekend. Oostendenaars moeten maximaal geïnformeerd worden over dit recht. Als die euro teveel is voor bijvoorbeeld mensen die in armoede leven, dan moet het OCMW daarin tussenkomen. Ook mensen die geen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, maar de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, moeten van deze regeling kunnen genieten.

Om het agendapunt kracht bij te zetten, schonk Vooruit Oostende twee keer honderd zelftesten aan twee Oostendse organisaties. “We gingen langs in De Katrol en CKG Kapoentje. Deze organisaties kunnen perfect inschatten wie zelftesten nodig heeft. Zij zullen deze verdelen waar nodig”, aldus Vanessa Vens.

