Vooruit: niét de juiste persoon op de juiste plaats in Ingelmunster

In de fijnmazige resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen bemerkten we duidelijk hoe er in de vier stembureaus werd gestemd.

De Brug én Spoor8770 kozen wel degelijk voor de juiste kopman, want zowel Kurt Windels als Ludwig Vanlerberghe behaalden de beste score bovenaan de lijst. Enkel Vooruit met Liesbeth Holvoet op kop, was niet de juiste persoon op de juiste plaats. Het was lijstduwer Enigo Vandendriessche die bij Vooruit de meeste stemmen behaalde. Alle kandidaten van de partij De Brug scoorden het best in Centrum/Oost(rozebekestraat). Ook de partij Spoor8770 scoort met heel de lijst het sterkst in Centrum/Oost. De partij Vooruit scoort het best in Centrum/West(straat). Bij Vooruit was er precies geen vast stemgedrag, maar werd er vooral gefocust op de persoon zelf. De ene kandidaat staat bijvoorbeeld onderaan in Centrum/West, maar scoort wel goed in Station/Oost (kant Gentstraat). Bij deze partij komen in de vier stembureaus altijd dezelfde vijf personen terug, met name Enigo Vandendriessche; Kurt Soenens, zoon Jens Soenens, Liesbeth Holvoet en Rudy Van De Putte.

Zonder Open VLD-schepen

Burgemeester Kurt Windels (De Brug) komt eruit als grote overwinnaar, want in de diverse bureaus behaalde hij bijna iedere keer het dubbel stemmenaantal van Trui Lambrecht. Door de nieuwkomers Jurgen Olivier en Liene Van Den Bosch erbij is er een verschuiving aan de top, waardoor de schepenen Jan Rosseel en Katrien Vandecasteele in de rangschikking zakten. Katrien eindigde zevende en verloor zelfs haar schepenambt. Voor coalitiepartner Open VLD moet dat pijn doen…

Bij Spoor8770 deed kopman Ludwig Vanlerberghe voor zijn eerste verkiezing het goed met 914 stemmen. We bemerkten ook dat in Station/West en Centrum/West Filip Blanckaert van plaats drie naar de tweede meeste plaats steeg, maar met een klein verschil. In Centrum/West staat Bart Buyse (CD&V) dan weer op de eerste plaats tegenover Ludwig Vanlerberghe die tweede eindigde, ook met een klein verschil. (Patrick D.)