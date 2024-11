Voorstel van PRO haalt het niet: dan toch geen hondenloopweide in de Scherminkelstraat, tot ergernis van oppositie

In de Scherminkelstraat in Moorslede komt er dan toch geen hondenloopweide. Tijdens de OCMW-raad werd het voorstel van fractieleider Ward Gillis (PRO) weggestemd. De grond is eigendom van het OCMW. “Dat perceel is zeer drassig, misschien zou het wel geschikt zijn voor zeehonden of om de landbouwer er rijst te laten zaaien”, zette schepen van Dierenwelzijn Geert Vanthuyne (Visie) de toon.

Gillis voegde zijn voorstel als een agendapunt aan de dagorde van de OCMW-raad toe. “Deze grond ligt langs het tracé van de Stroroute en is vlot toegankelijk”, aldus Ward. “Een ideale plek om je hond eens vrij te laten rondlopen na een leuke wandeling langs de Stroroute of in het Vierkavenbos.”

Agrarisch gebied

Volgens schepen Geert Vanthuyne gaat het om agrarisch gebied. “En daardoor kan op deze locatie praktisch geen hondenloopweide worden aangelegd”, zegt hij. “Er is daar in de buurt nergens parking. Een hondenloopweide staat in ons programma en dat van STERK, misschien kan u verder helpen zoeken. Er zijn betere locaties.”

“Het staat ook in ons programma”, reageert Ward Gillis. “De ligging en oppervlakte is oké. Het is dikke zever wat u zegt over die vergunning. Dat zijn spijkers zoeken op laag water. Jullie slagen er in op de site van het gewezen Dadipark 5,5 bouwlagen hoog flats te voorzien. Dat gaat, maar een hondenloopweide op een stukske agrarisch gebied kan niet. Maak dat een kat wijs. Er zijn heel veel mensen die gaan wandelen met hun hond. Men zoekt een drogreden.”

Functiewijziging nodig

Schepen van Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK) gaf aan dat er voor de aanleg van een hondenloopweide daar wel degelijk een functiewijziging zou nodig zijn. “Geef me een planologische oplossing”, aldus de toekomstige burgemeester richting Gillis.

“Iedereen is de hondenloopweide genegen, maar het zou beter zijn om dichter bij het centrum te voorzien”, mengde waarnemend burgemeester Nessim Ben Driss (Visie) zich in het debat.

Tijdens de stemming over de principebeslissing tot het inrichten van een hondenloopweide stemden PRO en NVAPlus voor, Visie en STERK tegen.