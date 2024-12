Voor 178.000 euro meerwerken aan De Kring

Tijdens de gemeenteraad van maandag in Poperinge werd de eindafrekening voorgelegd van het Huis voor Verenigingen De Kring. Bovenop de oorspronkelijke kosten van 5.161.372 euro, die eerder werden goedgekeurd, komt er nu nog een bedrag van 178.052 euro aan meerwerken bij. De oppositie kon hiermee niet akkoord gaan.

Bram Meeuw (Bewust): “We mogen hopen dat er nu geen kosten meer bijkomen, en dat in de toekomst niet meer op een dergelijke manier gewerkt wordt, zoals we eerder al aanklaagden.”

Schepen Loes Vandromme (CD&V): “Wanneer u goed kijkt naar de lijst van meerwerken, dan ziet u dat we deze helemaal niet konden voorzien bij het opmaken van het bestek. Het gaat ondermeer om het verwijderen van asbest dat gevonden werd tijdens de werken, de toegankelijkheid, het verwijderen van een ondergrondse stookolietank en het gebrek aan ventilatie, maar vooral om stabiliteitswerken, ondermeer aan muren die geen fundering bleken te hebben. De noodzaak van het in gebruik nemen van De Kring, kunnen we afleiden uit het aantal reservaties. Dat zijn er meer dan 100 per maand, en dat zal alleen maar stijgen.”

Eerste schepen

Loes Vandromme kreeg als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, zoals decretaal voorzien, de titel van laatste schepen in rang. Dat werd nu aangepast. Zij is eerste schepen, en wanneer noodzakelijk, waarnemend burgemeester. De burgemeester wordt geacht een hogere rang in te nemen dan de schepenen. De rangorde is nu: 1. Christof Dejaegher, burgemeester, 2. Loes Vandromme (eerste schepen), 3. Ben Desmyter, 4. Bryan Vanderhaeghe, 5. Klaas Verbeke, en 6. Ewoud Notebaert, vijfde schepen.

Belastingen

Er werden enkele commissies samengesteld, zoals de gemeentelijke commissie Financiën en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GeCoRo).

Het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2025 (grondlasten) wordt behouden op 1.215 opcentiemen, de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt behouden op 8%.