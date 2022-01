Voor 10 miljoen investeringen op til in Ledegem

Hoewel het gemeentebestuur vorig jaar de belastingen heeft verlaagd, zijn er voor zo’n 10 miljoen euro aan investeringen op til. Onder meer de realisatie van een veilig fietspad richting Roeselare in Rollegem-Kapelle en het project op de site van De Samenkomst in Ledegem staan op de planning.

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar stelde het gemeentebestuur traditiegetrouw de plannen voor het komende jaar voor. “De gemeente is financieel erg gezond. We zullen dus ook de komende jaren onze vooropgestelde plannen kunnen realiseren”, zegt schepen van Financiën Wally Corneillie (CD&V/VD).

In 2022 staat de uitwerking van grote projecten op de planning. De gebouwen op de site van De Samenkomst gaan tegen de vlakte en maken plaats voor een nieuw gebouw, dat tal van verenigingen kunnen gebruiken. “Begin februari nodigen we de verenigingen uit. Drie ontwerpbureaus zijn nog in de running. De toekomstige gebruikers kunnen dan hun mening geven”, zegt schepen Geert Dessein (CD&V/VD).

Nieuw jeugdhuis

In deelgemeente Sint-Eloois-Winkel is het vooral uitkijken naar het nieuwe jeugdhuis Chaplin, waar ook het paardenkoerscomité een onderkomen krijgt. “De nieuwbouw zal ook dienst doen als buurthuis”, zegt schepen Sybille Geldhof (CD&V/VD).

In Rollegem-Kapelle zijn er twee grote projecten. De werken aan ‘t Capellehof zijn bezig. “Daarnaast willen we een veilig fietspad aanleggen langs de Roeselarestraat. De gronden voor het vrijliggende fietspad zijn al verworven. We hopen eind 2022 te kunnen beginnen met de werken”, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Nadat er de voorbije jaren al volop werd geïnvesteerd in fietspaden, worden ook dit jaar enkele fietsveilige projecten in gang gezet. “Onder andere een veiligere verbinding in de Oekensestraat, tussen de brug in Sint-Eloois-Winkel en de grens met Roeselare”, zegt schepen van Mobiliteit Greta Vandeputte (CD&V/VD).

(BF)