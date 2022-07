Vleterse oppositie ontgoocheld: “47% van de nieuw geplante bomen zijn al dood”

Tijdens de gemeenteraad van donderdag stelde Franky Pluym (Vleteren Actief) dat 46,8% van de nieuw aangeplante boompjes reeds dood waren.

“Samen met partijgenoot Luc Derdaele maakte ik eens een rondgang langs de landelijke wegen, waar onlangs nieuwe boompjes werden aangeplant. We hebben ze uiteraard niet allemaal geteld, maar van de 438 waren er 205 reeds dood. Langs het Tweesporenpad bijvoorbeeld, waren er 22 van de 24 dood. Die boompjes worden dus niet verzorgd”, aldus Franky Pluym.

Klimaat

Partijgenoot Kristof Dejonckheere stelde dat er inderdaad te weinig nazorg is. “In Lo-Reninge brengen ze na het planten een rubberen band aan rond het boompje. Misschien kan dat hier in de toekomst ook gebeuren.”

Volgens burgemeester Stephan Mourisse (LVP) werd de aanplant gedaan door een sociaal maatwerkbedrijf, met subsidies. “Zij moeten ook instaan voor de nazorg. Waarom zouden wij dat dan zelf moeten bekostigen? De oorzaak ligt grotendeels bij het klimaat”, aldus de burgemeester.

Schepen Bram Coppein (LVP) voegde er nog aan toe dat het onderhoud van die boompjes evenveel kost als de aanplant van nieuwe.

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen werden unaniem goedgekeurd. Er is een beschikbaar budgettair resultaat van 1.931.413 euro, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 736.077 euro.

“We staan er dus zeer goed voor, maar bepaalde investeringen hebben we wel uitgesteld naar later, door an de erg barre tijden momenteel. Denk maar aan de prijzen van energie en bouwmaterialen”, aldus de burgemeester.

Blauwe schijf

Voortaan is het verplicht een blauwe parkeerschijf te plaatsen bij het parkeren nabij de parkbegraafplaats in Oostvleteren. Nu gaan daar veel toeristen kamperen en dat getuigt niet van respect voor het kerkhof. Ook staan daar veel bezoekers van het dierenpark Zonnegloed voor een hele dag, waardoor kerkhofbezoekers er niet meer kunnen parkeren.

De wijkagent zal toezien op het gebruik van de blauwe schijf. Er worden ook twee parkeerplaatsen voor mindervaliden aangebracht. De paaltjes werden teruggeplaatst, zodat parkeren op de begraafplaats zelf, niet meer mogelijk is.

Gekalkte aarde

Kristof Dejonckheere had nog opmerkingen over de gebruikte methode om de Halve Reningestraat te herstellen. “Er werd ‘gekalkte aarde’ voor gebruikt, maar die ligt al allemaal terug op de weg”, zei Dejonckheere.

Schepen Marnick Lauwers (LVP) antwoordde dat het een goed product betreft, maar dat het niet mag regenen direct na de toepassing. “Nu is het product weggespoeld, nog voor het was aangereden”, aldus de schepen.