Vlekkeloze installatievergadering in fusiegemeente Tielt

Een historisch moment vond plaats in Tielt donderdagavond. De gemeenteraad van de nieuwe fusiestad is namelijk klaar voor de start. 31 gemeenteraadsleden, negen schepenen en de burgemeester legden de eed af op een zeer druk bijgewoonde installatievergadering. De installatie verliep vlekkeloos.

Net als zes jaar geleden vond de installatie niet plaats in de gemeenteraadszaal, maar wel in de voorhal van het Tieltse stadhuis. De hal zat tjokvol partijgenoten, vrienden en familieleden van de 31 verkozenen, waarvan er trouwens zestien afkomstig zijn van Meulebeke. Voor een flink deel van het Meulebeekse publiek was het wellicht de eerste keer dat ze het stadhuis van Tielt binnen stapten. Zoals bekend zitten de meeste Meulebekenaars echter op de oppositiebanken, onder de vlag van Team Burgemeester. Ook de twee nieuwkomers van Vlaams Belang zitten aan die kant. De meerderheid bestaat uit CD&V-Lijst van de burger, Iedereen Telt en Vooruit. Ondanks de fusie en de daarmee gepaard gaande politieke gevolgen blijft Luc Vannieuwenhuyze de burgemeester van Tielt en gaat hij de geschiedenis in als de eerste burgemeester van de nieuwe fusiestad, met bijna 32.000 inwoners.

Eedaflegging

Nadat de 31 raadsleden om beurt zwoeren de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen gaf afscheidnemend gemeenteraadsvoorzitter Hilde Decoene de fakkel door aan haar Meulebeekse opvolger Bert Verdru. Hij zal vier jaar aanblijven als voorzitter. Daarna wordt hij schepen en wordt Glen Lambert voorzitter. Verdru verklaarde de akte van voordracht ontvankelijk, waarop acht schepenen de eed aflegden. Die schepenen zijn Pascale Baert (Iedereen Telt), Birger De Coninck (Vooruit), Lieve Germonprez (CD&V-Lijst Burger), Vincent Byttebier (Cd&V-Lijst Burger), Grietje Goossens (Iedereen Telt), Simon Bekaert (Vooruit – zie kader), Peter Raedt (CD&V-Lijst Burger) en Marie De Cloet (Iedereen Telt). Meteen daarna legde Klaas Carrette (CD&V-Lijst Burger) de eed af als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en negende schepen. Na de schepenen werden ook de acht leden van het BCSD aangeduid. Voor CD&V – Lijst Burger zijn dat An Vanieuwenhuyze, Jasminka Poppe en Rik Stevens. Team Burgemeester vaardigt Joris Tack, Lieve Desplenter, en Pieterjan Delbaere af. Bij Vooruit is dat Annick Duyck, bij Iedereen Telt Dries De Baerdemaker. Tot slot legde ook Luc Vannieuwenhuyze de eed af als burgemeester van de fusiestad. Dat is voorlopig als aangewezen burgemeester, want strikt genomen dient een burgemeester ook de eed af te leggen in handen van de gouverneur. Die formaliteit zal nog in het voorjaar van 2025 plaatsvinden.

‘Werken aan warme leefomgeving voor iedereen’

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze nam op het einde van de installatievergadering het woord. Hij wenste alle aanwezigen een gelukkig nieuw jaar toe en benadrukte het belang van de nieuwe start. “In december 2023 keurden de gemeenteraden van Meulebeke en Tielt de fusie definitief goed. Sindsdien is er heel veel werk verzet en op 1 januari is een nieuwe bladzijde gestart in onze lokale geschiedenis. We zijn één nieuwe entiteit geworden en we begrijpen ten volle dat dit veel vragen doet ontstaan. We zitten nog in een overgangsfase en het zal af en toe wat zoeken zijn. Er ligt nog veel werk op de plank en we zijn volop bezig aan het bestuursakkoord, maar over de fractiegrenzen heen willen we sterk en toekomstgericht bouwen aan een warme en verbonden leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.” Vanuit de oppositie kwam geen reactie op de speech. Na afloop van de installatie genoten alle aanwezigen samen van een glaasje in de voorhal van het oude gedeelte van het stadhuis.

Drie raadsleden niet rechtstreeks verkozen Niet alle gemeenteraadsleden van de fusiestad zijn rechtstreeks verkozen. Zo werd An Vannieuwenhuyze verkozen bij CD&V, maar zij mag wettelijk niet zetelen omdat ze de dochter is van burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. Gewezen schepen Hedwig Verdoodt wordt gemeenteraadslid in haar plaats. Bij Iedereen Telt had Dries De Baerdemaker dan weer recht op een gemeenteraadszitje, maar hij koos er bewust voor om in het BCSD te blijven zitten. Dan komt Xavier Therry in het vizier, maar hij is de partner van Pascale Baert en kan dus evenmin zetelen, waardoor de Meulebeekse Mouna Belkadi raadslid wordt.

Zetelverdeling Voor CD&V-Lijst van de Burger zetelen tien raadsleden. Dat zijn Luc Vannieuwenhuyze, Lieve Germonprez, Vincent Byttebier, Klaas Carrette, Peter Raedt, Nele Gelaude, Bert Verdru, Glenn Lambert, Joris Vande Vyvere en Hedwig Verdoodt. Iedereen Telt heeft er vijf. Het gaat om Pascale Baert, Grietje Goossens, Marie De Cloet, Stijn Dermul en Mouna Belkadi. De drie zetels van Vooruit worden ingenomen door Simon Bekaert, Birger De Coninck en Didier Van Nieuwenhuyse. Samen hebben de drie partijen een comfortabele meerderheid van 18 op 31 zetels. Op de oppositiebanken hebben we de elf zitjes van Team Burgemeester en de twee zitjes van Vlaams Belang. Bij Team Burgemeester zetelen Dirk Verwilst, Veerle Vervaeke, Katrien Seys, Danny Bossuyt, Koen Desmet, Benedikt Van Staen, Jean-Marie Gunst, Kristof Vande Walle, Machteld Vanhee, Lieven Vaneeckhoutte en Bernard De Marez. Vlaams Belang wordt vertegenwoordigd door Filip Naert en Isabelle Van de Cappelle. Groen behaalde geen zetels.