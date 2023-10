Vlaams Belang strikt gewezen N-VA-raadslid Hugo De Bondt

“We willen de grootste partij van Brugge worden. En daarna willen we onze verantwoordelijkheid opnemen.” Vlaams Belang steekt de ambitie voor oktober volgend jaar niet onder stoelen of banken. Om dat te verwezenlijken pakt de partij uit met al één opvallende kandidaat: Hugo De Bondt, gewezen gemeenteraadslid voor N-VA. “Hij is niet alleen een electorale versterking, maar zal ook voor een inhoudelijke meerwaarde zorgen”, zegt Stefaan Sintobin, die opnieuw de lijst in Brugge zal trekken.

Na alle andere partijen heeft nu ook Vlaams Belang zijn lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen voor oktober volgend jaar vastgelegd. Stefaan Sintobin zal voor de tweede keer de Brugse lijst aanvoeren. “Het partijbestuur heeft unaniem beslist dat Stefaan opnieuw de lijst mag trekken”, zegt lokaal voorzitter Jonathan Haeyaert. “We vinden dat hij heel mooi werk heeft geleverd. Stefaan heeft onze partij in Brugge weer op de kaart gezet. En we zijn heel ambitieus voor oktober volgend jaar: we willen de grootste partij van Brugge worden. En daarna ook de daarbijhorende verantwoordelijkheden opnemen. We zijn bereid om daarover met iedereen in dialoog te gaan.”

“We willen de grootste partij van Brugge worden. En daarna ook de daarbijhorende verantwoordelijkheden opnemen”

“N-VA is daarbij onze geprefereerde partner, maar al jaren bots ik daar op een muur”, pikt lijsttrekker Stefaan Sintobin in. “Maar begin deze week bleek uit een bevraging dat 75 procent van de N-VA-kiezers dat wél ziet zitten. Ik zal binnenkort N-VA-lijsttrekker Maaike De Vreese daarover bevragen. Wat vindt zij? Gaat zij haar kiezers niet volgen?”

Stamboekflamingant

In de toenadering met N-VA pakt Vlaams Belang alvast uit met een opvallende naam. Hugo De Bondt, tussen 2013 en 2019 gemeenteraadslid voor N-VA, zal een zichtbare plaats op de VB-lijst krijgen. De Bondt diende begin 2019 zijn N-VA-lidkaart in nadat hij niet herverkozen raakte en van het lokale bestuur ook geen zitje in de toenmalige OCMW-raad kreeg. Sintobin: “Na mijn verhuizing van Izegem naar Brugge heb ik Hugo aan het werk gezien in de Brugse gemeenteraad en ik was onder de indruk van zijn dossierkennis, karakter en doorzettingsvermogen. Enkele dossiers in Brugge dragen duidelijk zijn stempel, en dat vanuit de oppositie!”

“Via sociale media hadden we al geruime tijd contact. Enkele maanden geleden heb ik Hugo – een echte stamboekflamingant – gevraagd of hij op onze lijst wou staan. Dat mocht zelfs als onafhankelijke, maar dat wil hij niet. Hij wil als Vlaams Belanger op de lijst staan en heeft ook al zijn partijkaart aangeschaft. Hugo doet geen Jean-Marie Dedeckertje. (lacht) Hugo lijkt voor ons niet alleen een electorale versterking (hij haalde in 2012 992 voorkeurstemmen en in 2018 635, red.) maar ook een inhoudelijke meerwaarde. Hij bijt zich al jaren vast in sociale thema’s, iets wat wij misschien minder volgen. Bovendien weet hij wat er leeft bij de senioren, nu al toch één derde van de Brugse bevolking. En zijn zachtheid zal mijn hardheid misschien wat compenseren.” (lacht)

Maanden tobben

“Het was geen evident keuze”, geeft Hugo De Bondt toe. “Maandenlang heb ik zitten tobben en gesproken met familie en vrienden over wat ik zou doen: ga ik nog verder? En zoja, bij wie? Over één iets was ik heel snel zeker: het politieke beestje bijt nog te hard. Nadat ik uit de N-VA stapte, heb ik mijn plaats in de politiek gezocht. Ik had sympathieën voor het opgerichte Vista, maar ik raakte op den duur ontgoocheld.”

“Met vier partijen heb ik de laatste maanden gesprekken gevoerd” – Hugo De Bondt

“Met vier partijen heb ik de laatste maanden gesprekken gevoerd. Een ervan bood me zelfs de derde plaats aan, maar dat was een Belgistische partij en voor een Vlaams-nationalist als ik geen optie. Ik ben en blijf een rasechte VU’er. Een eed die ik zwoor aan mijn vader, een van de oprichters van de Brugse VU-afdeling. Voor mij waren er maar twee echte opties: N-VA en Vlaams Belang. De gesprekken met N-VA zijn een drietal weken geleden afgesprongen. Dan was er nog maar een optie: Vlaams Belang. Met de volle overtuiging, ambitie en goesting wil ik me nog eens zes jaar smijten. Moddergooien naar de N-VA zal ik niet doen. Ik heb aan de partij veel te danken. Als ik daar herverkozen had geraakt, had ik deze stap niet gezet. Daar ben ik eerlijk over. Maar toch voelt deze keuze als een opluchting. Ik voel me opnieuw goed, zowel bij de partij als bij de mensen erin.”

Nog N-VA’ers?

Tegenstanders zouden de move van Hugo De Bondt als opportunistisch kunnen omschrijven, nu Vlaams Belang de wind in de zeilen heeft. “Ik ben me ervan bewust dat sommigen het moeilijk zullen hebben met mijn keuze”, zegt Hugo De Bondt (75). “Maar als mens ben ik niet veranderd. Ik blijf dezelfde. Ik kwam en kom overeen met zeer veel collega-politici, van elke partij. En ik hoop dat dit zo kan blijven.” Stefaan Sintobin: “Ik wil benadrukken dat ík Hugo ben gaan halen en dat hij zelf niet is komen aankloppen. Ik heb respect voor zijn keuze en ik hoop dat anderen dat ook zullen hebben. En ik hoop zelfs dat er nog andere N-VA’ers evenveel moed tonen en naar Hugo’s voorbeeld de overstap durven te maken.”

Hugo De Bondt zal een zichtbare plaats op de lijst krijgen, maar weet nog niet dewelke. “Behalve over de lijsttrekker zijn er nog geen beslissingen genomen”, aldus nog Stefaan Sintobin. “Ik ga ervan uit dat de andere drie gemeenteraadsleden (An Braem, Yves Buysse en Arnold Bruynooghe, red.) opnieuw zullen meedoen en dat ook ons Brugs Europarlementslid Tom Vandendriessche zijn steentje zal bijdragen. Als hij verkozen zou raken, dan zullen ze in de gemeenteraad iets meemaken… Daarnaast loopt het werven van nieuwe kandidaten zéér goed.”