Vlaams Belang plant gericht oppositiewerk in Diksmuide

Vlaams Belang vormt voortaan de enige fractie in de oppositie, met amper 3 zetels tegenover een meerderheid van 22 zetels. “Wij volgen met argusogen het politieke spel dat in Diksmuide gespeeld wordt”, reageert Geert Mabesoone, afdelingsvoorzitter van Vlaams Belang Diksmuide.

“Laat ons vooral niet vergeten waarom het onnatuurlijke kartel Actie! in de eerste plaats werd opgericht: in het algemeen Team 8600 uit het bestuur houden en Lies Laridon in het bijzonder. Dit had moeten gebeuren door het behalen van een meerderheid voor Actie!. Deze vlieger ging echter niet op, Team 8600 scoorde ver boven alle verwachtingen en ook wij behaalden meer zetels dan Actie! had voorzien. Bovendien belandden wij als Vlaams Belang in het midden van het bed. Aangezien zowel het kopstuk van Actie! als dat van Team 8600 een politiek mandaat van hogere orde in het vooruitzicht hebben – Koen Coupillie is eerste opvolger in de Kamer en Lies Laridon wordt gedeputeerde voor de provincie – kon er van het doorbreken van het cordon geen sprake zijn. Dit alhoewel minder ambitieuze spelers dit anders zagen, vooral bij Actie!. Uiteindelijk kwam de monstercoalitie die eigenlijk niemand wou alsnog tot stand”, klinkt het bij Vlaams Belang.

Levensvatbaar?

“Vraag is of een dergelijke coalitie wel levensvatbaar is. Uiteindelijk gaan hier vier partijen samen. Iedere politieke analist weet dat zoiets moeilijk werken is, om niet te zeggen onmogelijk. Het bestuursakkoord resulteerde bovendien in een aantal gedeelde mandaten waarvan de meest opvallende die van de vierde schepen is. Marc De Keyrel van Team 8600 haalde 1.117 voorkeurstemmen en wordt vier jaar schepen. Daarna wordt hij voor slechts twee jaar opgevolgd door Mieke Vanrobaeys van Actie! die 1.206 voorkeurstemmen haalde. Kurt Vanlerberghe, Katleen Winne en Jonas Debaillie rijven respectievelijk zes jaar, vier jaar en twee jaar binnen, alhoewel zij beduidend minder voorkeurstemmen haalden dan Mieke Vanrobaeys. En wat gebeurt er als Koen Coupillie als eerste opvolger doorschuift naar de Kamer? Voert hij dan een dubbel mandaat uit of maakt hij plaats voor Mieke Vanrobaeys? Het opvolgingsscenario is niet ondenkbaar in het geval dat er een West-Vlaams verkozen N-VA-Kamerlid minister wordt in de nieuwe federale regering”, gaat Geert Mabesoone verder.

Kernpunten

Oppositievoeren met drie man tegen een blok van tweeëntwintig wordt geen gemakkelijke opgave, beseft Vlaams Belang. “Alles zal afhangen van de onderlinge samenwerking van de nieuwe besturende partijen. Slagen zij erin om samen op één lijn te komen of rollen ze al kibbelend van de trappen van het stadhuis? De interne strubbelingen binnen Actie! tijdens de formatiefase duiden alvast op het laatste. Wij zijn in ieder geval van plan om onze controlefunctie als gemeenteraadslid ernstig te nemen. Gezien onze beperkte fractie van slechts drie personen zullen wij onze aandacht daarbij vooral richten op onze kernpunten: asiel en migratie, veiligheid en sociale huisvesting. In een eerste fase willen wij voldoende dossierkennis verzamelen om daarna via kritische vragen proberen om een debat aan te zwengelen en zo op het bewind te kunnen wegen. De interventies zullen door onze kleine fractie minder frequent plaatsvinden dan tot nu toe het geval was door de verzamelde oppositie van N-VA, Vooruit en Vlaams Belang. Wat de intensiteit van deze interventies betreft, hopen wij indruk te kunnen maken. We zijn dus van plan om onze gevechten zorgvuldig en verstandig uit te kiezen. Kwaliteit boven kwantiteit.” (ACK)