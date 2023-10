Vlaams Belang doet voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezingen: Jo Vansteenkiste is lijsttrekker

De Lendeleedse kiezers krijgen er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen alvast één nieuwe partij bij: het Vlaams Belang! Kopman, ex-bakker, nu ijsjesventer én provincieraadslid Jo Vansteenkiste trekt de lijst. De andere partijen uit de gemeenteraad willen nog maar weinig loslaten. Te vroeg, we zijn ermee bezig…

Vorig jaar eind november startte Jo Vansteenkiste met een lokale afdeling Vlaams Belang. “Met de vaste wil om in oktober 2024 met een eigen en liefst zo volledig mogelijke lijst op te komen”, zegt Jo, die met ondervoorzitter Sofie Cleve volop mogelijke kandidaten aan het polsen is. Jo is een bekende Lendeledenaar die met zijn vrouw vele jaren een bakkerij had op het Dorpsplein, in de volksmond Jantje Kaas genoemd. “Toen ik in 2017 stopte met de bakkerij, smeet ik me op mijn politieke interesse, wat als zelfstandig bakker iets moeilijker lag omdat een duidelijke politieke mening als zelfstandige niet door iedereen aanvaard werd. Nu ga ik er volop voor!”

CD&V of andere naam?

Hoe de huidige meerderheidspartij CD&V naar de verkiezingen trekt, is volgens burgemeester Carine Dewaele nog veel te vroeg om daar iets over te vertellen. Of ze lijsttrekker wordt, wil ze ook nog niet zeggen. Alleen bevestigde ze dat ze zeker op de lijst zal staan. Dat verwondert ons enigszins, want een burgemeester met die staat van dienst verwacht je nu eenmaal op de kop van de lijst. Bij de CD&V Lendelede, die de vorige verkiezingen 10 zetels haalde, is er volgens Carine Dewaele geen voorzitter meer van de lokale afdeling. “We werken nu met verschillende teams! Team 20-30, dat bestaat uit Bruno Vanoverbeke en mezelf, bereidt de verkiezingen voor. Het is ook nog niet zeker of we onder de naam CD&V of onder een nieuwe naam zullen opkomen.” Op onze vraag of alle huidige schepenen weer op de kieslijst zullen staan, was het antwoord positief. Ook schepen Bernard Fonteyne zei dat hij weer meedoet. Al is het een publiek geheim dat hij niet zo gelukkig was met de manier waarop het schepencollege de benoeming van de nieuwe bibliothecaris deed. We zijn nog één jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen en politici zijn ook maar mensen en kunnen wel eens van gedacht veranderen.

Niet hypothekeren…

Ook de N-VA, die in 2018 vijf zetels behaalde, laat nog niets los over hoe zij naar de verkiezingen van oktober 2024 stappen. “We hebben wel al een goed beeld over hoe we naar de verkiezingen gaan, maar het is nog veel te vroeg om hierover te communiceren en we willen ons project naar 2024 toe zeker niet hypothekeren”, zeggen Gudrun Debrabandere en Marnick Vandenbroucke. Hoe hypothekeren? Wat bedoelt N-VA daarmee? En dan is er tenslotte nog Trots op Lendelede (TOL) die twee zetels in de gemeenteraad bezet. “Voorlopig kunnen we nog niet zeggen hoe TOL naar de komende verkiezingen gaat”, zegt Francis Bonte. “We zijn nog volop bezig met een studieronde over de toekomst van zowel Lendelede als van onze groep!” We hoorden ook al dat TOL, de vorige keer ontstaan uit Samen voor Lendelede en Jong Lendelede, zou ophouden te bestaan. Betekent dit dat hun huidige raadsleden Francis Bonte en Vicky Devreese bij een andere partij of groep zullen aansluiten? Het zou kunnen! We gaan in Lendelede ongetwijfeld naar boeiende gemeenteraadsverkiezingen. Haalt Vlaams Belang één of meer zetels binnen? Legt Trots op Lendlee haar eieren in een andere partij of blijven ze uiteindelijk toch op eigen benen staan? En waar broedt N-VA op en haalt de partij onverwachte, maar bekende namen binnen? En wat met CD&V? Overwegen ze om onder een andere naam met een soort CD&V+ naar de verkiezingen te gaan? Zien we vanaf 1 januari 2025 nog altijd één meerderheidspartij of moet er een coalitie gevormd worden? Misschien is het toch de moeite waard om je stem uit te brengen, ook al ben je niet meer verplicht!