Vincent Goemaere legt eed af, Britta Roelants toch nog niet

Anders dan werd aangekondigd legde Britta Roelants, die herstelt van een herseninfarct, op de jongste gemeenteraad de eed van gemeenteraadslid toch nog niet af, in tegenstelling tot Vincent Goemaere. Het nieuwe raadslid Philippe Mus (Vlaams Belang) werkte zich in de kijker met een hele reeks vragen.

Op de gemeenteraad stond onder meer de eedaflegging voor verkozen gemeenteraadsleden die dit nog niet deden bij de installatievergadering geagendeerd. Vincent Goemaere (CD&V Plus) legde zijn eed af maar Britta Roelants (CD&V Plus), die herstelt van een herseninfarct, kwam niet opdagen. Of er later alsnog een mogelijkheid is voor de eedaflegging, wordt onderzocht.

Nog op de raad presenteerde financiënschepen Bart Desutter (CD&V Plus) de krachtlijnen van het budget voor 2025. Daaruit blijkt onder meer dat er 25.000 euro uitgetrokken wordt voor een ontwerper die ideeën uitwerkt voor de herbestemming van de kerk van Lapscheure. “Voor het starten met de bouw van de buiteninfrastructuur van sportpark ’t Veld wordt 4.735.000 euro voorzien en naar herstellingswerken aan de betonplaten van de rijwegen gaat 400.000 euro. Het opnieuw bestrijken van het uitgebreide wegennet mag 640.000 euro kosten”, wist schepen Bart Desutter.

Voor de rioleringswerken en de renovatie van de Oedelemsesteenweg in Sijsele bedraagt het stedelijke aandeel 1.150.000 euro en voor gelijkaardige werken in het centrum van Moerkerke worden de uitgaven geraamd op 647.000 euro. Voor aanpassingswerken aan het stadhuis om daar het toeristisch onthaal in onder te brengen, wordt 415.000 euro uitgetrokken.

Verkoop school

Aan de inkomstenzijde wordt de verkoop van de voormalige school in de Slekstraat geraamd op 765.000 euro. Philippe Mus (Vlaams Belang) werkte zich in de kijker door als enige nieuwkomer het woord te nemen en een hele reeks vragen te stellen. Dit onder meer over de defecte digitale informatieborden, de in zijn ogen beperkte kerstverlichting, het gevaarlijke slijk op de wegen door landbouwverkeer waar meer controle op zou moeten zijn en het ‘triestige bushokje’ aan het Hoppinpunt in Sijsele dat nauwelijks beschutting zou bieden bij guur weer. “Mijn paarden in de weide staan beter beschut”, klonk het.