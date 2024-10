Vicky Verstringe (Vooruit) is enige nieuwe gezicht in schepencollege Beernem

Na de onderhandelingen over een bestuursakkoord heeft de nieuwe coalitie in Beernem met CD&V en Vooruit het nieuwe schepencollege voorgesteld. De nieuwe ploeg van burgemeester Jos Sypré kent weinig verschillen met de vorige ploeg, al is Vicky Verstringe (Vooruit) een nieuw gezicht.

Nu Groen uit de meerderheid in Beernem valt en Vooruit fors groeide, weerspiegelt zich dat ook in het schepencollege.

Jan Vanassche van Groen behoudt enkel nog een zitje in de gemeenteraad, Vooruit krijgt op haar beurt een extra schepen. Burgemeester Jos Sypré communiceerde donderdag over zijn nieuwe ploeg, al verschilt die niet veel met de vorige ploeg. Behalve de wissel van Jan Vanassche, die vervangen wordt door Vicky Verstringe, blijven alle schepenen aan de slag.

Andere bevoegdheden

Toch krijgen de verschillende schepenen wel hier en daar andere bevoegdheden. Claudio Saelens wordt bovendien eerste schepen, terwijl Patricia Waerniers derde schepen wordt.

Op 2 december vindt de installatievergadering van de gemeenteraad plaats. Dan leggen de burgemeester en schepenen de eed af, net als alle andere leden van de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Dit is de verdeling van de bevoegdheden voor Beernem:

Jos Sypré (CD&V) blijft burgemeester en heeft bevoegdheid over veiligheid, burgerzaken, communicatie, inspraak en participatie, feestelijkheden en plechtigheden, personeelszaken,kerkenbeleid en kerkbesturen, mobiliteit, ondernemen en lokale economie en onderwijs.

Eerste schepen Claudio Saelens (CD&V) houdt zich bezig met openbare werken, technische dienst, nutsvoorzieningen, rioleringen en integraal waterbeleid, landbouw, grondbeleid en financiën.

Vicky Verstringe (Vooruit) is tweede schepen van wonen, huisvesting en de Woonwinkel, milieu, natuur, dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaat en energie, groenbeheer, begraafplaatsen, senioren, kermissen en opwaardering van openbaar domein.

Patricia Waerniers (CD&V) krijgt als derde schepen de bevoegdheden vrije tijd (cultuur,jeugd en sport), bibliotheek, landinrichting, toerisme en erfgoedbeleid.

Vierde schepen Ruben Strobbe (CD&V) heeft als bevoegdheden beheer van het patrimonium, recyclagepark en afvalbeleid, informatica, ruimtelijke planning en omgevingsvergunningen.

Vicky Reynaert (Vooruit) is vijfde schepen en is bevoegd voor sociaal beleid, armoedebestrijding, sociale tewerkstelling, inclusie, Noord-Zuidbeleid, Huis van het Kind, kinderopvang en volksgezondheid.