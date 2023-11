Véronique Buyck legt eed af als nieuwe burgemeester van Ardooie: “Ik besef dat ik een monument in onze gemeente opvolg”

Donderdagnamiddag heeft Véronique Buyck, tot vandaag schepen voor de Groep 82 in Ardooie, in handen van gouverneur Carl Decaluwé de eed afgelegd als burgemeester. Ze volgt daarmee Karlos Callens op die op 8 oktober onverwacht overleed.

Niet eerste schepen Krist Soenens van Ardooie werd door de leden van Groep 82 aangeduid als burgemeester, wel de jongere Véronique Buyck (38). Naar eigen zeggen was zij al anderhalf jaar geleden door Karlos Callens en de andere partijleden aangeduid om op 1 januari 2024 de burgemeestersfakkel over te nemen.

Aardappelgroothandel

De kersverse burgemeester groeide op in de Roeselaarsestraat in Ardooie waar haar grootvader indertijd een aardappelgroothandel (het huidige Calsa) opstartte en waar haar ouders jarenlang een winkel uitbaatten.

Nu woont ze in Koolskamp met haar man Olivier Debusschere en hun kinderen Juliette (7) en Benoit (3,5), die alle drie aanwezig waren tijdens de eedaflegging.

Sociale gemeente

“Het burgemeesterschap is voor mij een bijzonder grote eer. Ik besef dat ik met Karlos Callens een monument in onze gemeente opvolg, maar we besturen al lang samen en ik ben zeer gemotiveerd om erin te vliegen”, zei Buyck na de eedaflegging.

“Ardooie is een sociale gemeente met veel leven en activiteit. Bovendien zijn we al sinds jaar en dag financieel echt gezond en dat willen we zo houden.”

Ervaring

Véronique werkt als notarieel jurist bij notariskantoor Notabelius in Tielt. Die job zal ze nu opgeven om fulltime burgemeester te worden van Ardooie.

De nieuwe burgemeester is al sinds haar 21ste actief in de gemeentepolitiek. In 2006 stond ze een eerste keer op de lijst van Groep 82 op de 18de plaats en kon toen zelfs al schepen worden. Maar ze moest nog twee jaar studeren en zetelde eerst als gemeenteraadslid. Op 1 januari 2009 werd ze schepen. Ze heeft dus al wat ervaring in de gemeentepolitiek.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van Véronique Buyck als schepen worden overgenomen door gemeenteraadsvoorzitter Hein Defour die schepen wordt. Dieter Vanovertveldt (42) wordt aangeduid als nieuw gemeenteraadslid voor Groep 82. (IB/PDV)