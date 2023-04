Verhuist Chiro Ixagodo naar Bib? “Piste die op lange termijn zou kunnen”

Brecht Bogaert (CD&V) had opgevangen dat er bij de meisjeschiro gepolst werd of ze het zien zitten om te verhuizen naar het bibliotheekgebouw. Schepen Peter Vantomme (N-VA) bevestigde dat er daarover gesproken werd, ook met de chirojongens, maar benadrukte dat die piste absoluut nog niet concreet is.

Het is niet de eerste keer dat Brecht Bogaert (CD&V) op de gemeenteraad vraagt wat de toekomstplannen zijn wat betreft de huisvesting van Chiro Ixagodo, de chiromeisjes van Langemark die nu een onderkomen hebben in de vroegere jongensschool in de Poelkapellestraat maar op korte termijn dat gebouw moeten verlaten. “Telkens werd gezegd dat ik geduld moest hebben, maar nu hoor ik uit andere hoeken dat er toekomstvisie uitgewerkt wordt voor de meisjeschiro. Dat is positief, maar klopt het dat ze verhuizen naar de bib”, vroeg Bogaert.

Niet veel opties

“De chiromeisjes hebben inderdaad al een parcours afgelegd van verschillende plaatsen”, antwoordde schepen van Jeugd Peter Vantomme (N-VA). “Op de jongensschool zitten ze nu tijdelijk, dus er zijn gesprekken geweest om te zien wat een geschikte locatie zou kunnen zijn. Natuurlijk zijn er niet zodanig veel opties. De piste die u vernoemd is iets wat mogelijks op lange termijn zou kunnen.”

Erfpacht Lange Jo

De schepen voegde eraan toe dat er daarover ook gesproken met de chirojongens. Zij hebben al decennialang hun heem in de Donkerweg. Dat is eigendom van de kerkfabriek, maar die erfpacht loopt ten einde in 2026. “Het zou interessant zijn dat de jongens eventueel ook verhuizen zodat we met het gemeentebestuur kunnen investeren in één locatie. Dat is een toekomstvisie op lange termijn, ruim twintig jaar. Dat is een piste die nu op tafel ligt en waarover we met de beide Chiro’s in gesprek zijn. Maar dat is absoluut nog niet concreet”, besloot Peter Vantomme. (TOGH)