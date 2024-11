Veerle Goethals neemt plaats in van Chantal Vande Vyvere in gemeenteraad Ardooie

Veerle Goethals (57), een ‘ancien’ in de Ardooise politiek, zal voor Stroom de plaats innemen van Chantal Vande Vyvere. Ze behaalde 258 voorkeurstemmen en was daarmee de vierde van alle kandidaten van die partij. Veerle is de vrouw van Wim Verhaest en de moeder van Jan (21) en Fien (16).

“Ik werk op de boekhouding en IT-afdeling bij Sioen Industries”, zegt Veerle. “Politiek engagement en gemeenschapswerk zijn een belangrijke passie in mijn leven en het zit ook in het bloed van onze familie. Mijn grootvader Jozef Goethals was eerste schepen en mijn vader Louis was 18 jaar schepen van Openbare Werken. Het waren allebei landbouwers.”

“Ikzelf was al gemeenteraadslid voor de CD&V van 2001 tot 2006 en OCMW-raadslid van 2007 tot 2012. Na 2012 deed ik niet meer mee aan de verkiezingen omdat het moeilijk te combineren was met mijn gezinssituatie – mijn man werkte toen in Brussel – van die tijd. Maar ik bleef wel altijd werken achter de schermen.”

Veerle is nu nog bestuurslid van de Gezinsbond en verantwoordelijk voor het Sprinkhaantje (kleuterturnen). “Bij Stroom ben ik penningmeester en bij Darta Bevo Roeselare ploegverantwoordelijke van de volleybalploeg van mijn dochter.

Visie

“Ook al werk ik liever op de achtergrond, nu ik in de gemeenteraad zetel voor Stroom wil mij ten volle inzetten voor de doelen van de partij. Ik zal de komende vijf jaar kritisch zijn op het beleid van de meerderheid en ik zal zoveel mogelijk dossiers opvolgen. Bij mij zal er zeker veel aandacht zijn voor het verenigingsleven, kinderopvang, recreatiemogelijkheden voor kinderen, veiligheid, natuur, dierenwelzijn en nog andere zaken.”

“En als dochter uit een boerenfamilie en natuurliefhebber voel ik me uiteraard diep verbonden met de natuur en het dierenwelzijn. Ik begrijp de noodzaak om een balans te vinden tussen economische belangen en het behoud van groene ruimtes. Landbouw en natuur liggen me dus na aan het hart.”

(IB)