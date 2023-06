Veel vraagtekens rond eventuele fusie op Pittemse gemeenteraad

Na de berichtgeving in de pers vorige week rond de gesprekken over een eventuele fusie tussen Pittem, Meulebeke en Tielt stelde oppositiepartij NPE hier heel wat vragen over tijdens de Pittemse gemeenteraad op maandagavond 5 juni.

Vorige week verschenen diverse berichten in de pers rond de resultaten van de bestuurskrachtanalyses in Pittem, Meulebeke en Tielt en de gevolgen hiervan voor de gesprekken rond een eventuele fusie. Oppositiepartij NPE nam, bij monde van fractieleider Christophe Vancoillie, tijdens de voorbije gemeenteraad de variaronde ten bate om hier heel wat vragen rond te stellen. “We vragen ons allereerst af of de resultaten van de bestuurskrachtanalyse reeds zijn voorgesteld aan het gemeentepersoneel en hoe zij hier tegenover staan. We vragen ons ten tweede ook af waarom in de analyse ook Ardooie betrokken werd? Deze gemeente is zeker geen vragende partij en is voor geen enkele gemeente in de buurt een interessante partner, onder andere door zijn lage belastingpercentages. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit enkel voor de show was. Wat de infovergaderingen op 14 juni betreft vragen we ons of het klopt dat er die avond een samenvatting van de analyse zal gegeven worden, of alleen de vooraf ingediende vragen zullen behandeld worden en hoeveel mensen zich reeds ingeschreven hebben? We kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat geld een doorslaggevende rol zal spelen bij eventuele fusies. Aangezien zowel Meulebeke als Tielt grote investeringen plannen, vragen we ons af welke bruidsschat Pittem, als toch wel de gedroomde bruid, zal moeten betalen? Tenslotte hebben we als oppositie sterk de indruk dat de fusie de bewoners door de strot zal geduwd worden en willen we benadrukken dat het wat ons betreft zeker geen goed idee is om nog snel voor het eind van 2024 een fusie er door te duwen. We zien meer heil in een interlokale samenwerking.”

Moeilijke oefening

Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) probeerde op al deze vragen een antwoord te geven. “Wat het personeel betreft, werden de resultaten van de analyse aan hun doorgestuurd en volgen volgende week nog infosessies. Wat het betrekken van Ardooie bij de analyse betreft waren het jullie zelf die vanuit de oppositie in het verleden vroegen om ook in die richting te kijken. We hebben dit gedaan en de nodige cijfers dus ook daar opgevraagd. Dat dit enkel zou gebeurd zijn voor de show wil ik ten stelligste ontkennen. Wat de infovergadering betreft zal inderdaad een samenvatting van de analyse gegeven worden, waarna de vragen zullen behandeld worden. Om praktische redenen zullen deze gebundeld worden, zodat alles vlot zal kunnen verlopen. Op dit moment hebben zich om en bij de zestig mensen ingeschreven. Het spreekt voor zich dat het de bedoeling is bij een eventuele fusie er financieel op vooruit te gaan of in het ergste geval break even te draaien. Het klopt dat de beide andere gemeenten grote investeringen plannen, maar ik kan wel al meegeven dat de bouw van onze eigen sporthal een bepalende factor zal zijn bij de besprekingen. Wanneer hier geen garanties over zijn wordt het voor ons een ‘no go’. Ik wil benadrukken dat er zeker nog niets beslist is en dat bovenlokale samenwerkingen nog steeds tot de mogelijkheden behoren, al wil ik in dit verband wel aangeven dat deze altijd duurder zullen uitkomen. Ik wil besluiten met aan te geven dat het een zeer moeilijke oefening zal worden, waarbij met alle mogelijke factoren zal rekening gehouden worden.” (JG)