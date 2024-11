“Veel mogelijkheden voor de toekomst”: gemeente Oostkamp koopt schoolsite in Torhoutsestraat

In december 2023 werd al in de gemeenteraad de goedkeuring gegeven om de schoolsite van de scholengroep Karel de Goede in de Torhoutsestraat 268 op de Baliebrugge, Ruddervoorde aan te kopen voor een bedrag van 430.700 euro. Tijdens de gemeenteraad van 21 november werd het ontwerp van de notariële akte voor de aankoop goedgekeurd en kan nu de aankoop van deze site door de gemeente Oostkamp afgerond worden.

Het volledige bedrag van de verkoop van deze site zal door de scholengroep aangewend worden om de schoolsite in de Vrijgeweidestraat uit te bouwen. De site is momenteel eigendom van de vzw Schoolgebouwen Decanaat Brugge-Zuid, maar was 30 jaar lang eigendom van de dienstmaagden van Maria, die hier onderwijs gaven. De verkoop omvat een schoolgebouw, op een perceel grond met aanhorigheden, gelegen in de Torhoutsestraat, met een totale oppervlakte van 3112 m². De scholengroep Karel de Goede heeft via een erfpachtovereenkomst met de vzw Schoolgebouwen Decanaat Brugge-Zuid momenteel het gratis gebruik van het terrein en de schoolgebouwen.

Maandelijkse vergoeding

Als gevolg van de verkoop van de schoolsite aan de gemeente vervalt de gratis erfpachtovereenkomst, maar kan VBS Baliebrugge, in afwachting van de realisatie van de nieuwbouw in de Vrijgeweidestraat, verder gebruik blijven maken van het schoolgebouw. Het is dan ook de afspraak dat de VBS een maandelijkse vergoeding van 717,50 euro zal betalen voor het tijdelijk verder gebruik van de school. VZW Karel De Goede zal zelf instaan voor het verbruik (water, gas, elektriciteit) en alle lasten, belastingen en taksen, zoals de onroerende voorheffing en alle gewest-, provincie- en gemeentebelastingen en welke belastingen ook die met betrekking tot deze site worden geheven. Herstellingen ten gevolge van slijtage en schade door overmacht zijn voor rekening van de gemeente.

De gemeente zal gedurende de periode van gebruik echter op geen enkele wijze investeringen doen met betrekking tot de site en het gebouw.

Functie nog niet bekend

Welke functie deze site later zal krijgen, is nog niet bekend. “Deze aankoop geeft ons de mogelijkheid om na te denken wat we in de toekomst met deze site kunnen doen. We zien hier eventueel ook een mogelijkheid om een ontwikkeling te realiseren naar een woonvorm, zoals we met de Gilde in Ruddervoorde ontwikkeld hebben, maar hier is nog niets gepland. We voorzien wel dat de school 2,5 tot 3 jaar deze site zal blijven gebruiken,” antwoordt burgemeester Jan de Keyer op een vraag van Liliane De Baene.