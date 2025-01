Twee belastingen stijgen voorlopig niet in Diksmuide: “Pleiten voor realiteitszin”

De gemeenteraad van Diksmuide boog zich over twee belastingen die veel geld opbrengen voor de stadskas: de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting.

En de nieuwe schepen van Financiën Kurt Vanlerberghe (Actie!) had goed nieuws voor de inwoners: beide belastingen blijven gelijk. Voorlopig althans. “We stellen voor om het tarief minstens voorlopig status quo te houden”, zei hij. “We zijn volop bezig met de opmaak van ons meerjarenplan. Het is nu al te merken dat de goesting om te investeren, groter is dan de middelen die beschikbaar zijn. De personeelskosten, de subsidies die we ontvangen en de belastingsopbrengsten bepalen in grote mate de beleidsruimte. Ik pleit voor realiteitszin.”

Plan in voorbereiding

Wat dat concreet betekent, valt nog af te wachten. Het meerjarenplan is nog in volle voorbereiding. Maar voor nu blijven de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1295. Die taks wordt voor dit jaar geraamd op ruim 9,7 miljoen euro. Door de inflatie en meer nieuwbouw ligt die opbrengst hoger dan andere jaren. De personenbelasting blijft op 8 procent. Verwacht wordt dat er daardoor ruim 6,1 miljoen euro naar de stadskas zal vloeien dit jaar. (GUS)