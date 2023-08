Traject macroscan in Wingene bevindt zich in de fase van besluitvorming

Tijdens de Wingense gemeenteraad van maandag 28 augustus stelde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) een mondelinge vraag omtrent de resultaten van de macroscan. Hij polste naar het verdere verloop.

Het gemeentebestuur blijft inzetten op groene energie. Op lange termijn werkten ze een visie uit om het patrimonium te verduurzamen. Een macroscan rationaliseerde de vastgoedportefeuille en dit rekening houdend met de duurzaamheid van de gebouwen. Deze scan is een opportuniteit om de sterktes en de zwaktes van de gemeentelijke gebouwen onder de loep te nemen en er een optimale invulling aan te geven.

Pieter-Jan Verhoye stelt volgende vragen: “Kunt u een overzicht geven van de resultaten van de macroscan? Welke conclusies trekt het gemeentebestuur uit de macroscan en hoe zal men verder aan de slag gaan?

Grote mate tevredenheid

Burgemeester Lieven Huys (CD&V) legt uit: “De macroscan is opgebouwd in drie fases. De eerste fase is een screening van de gebouwen binnen de scope van de macroscan op verschillende parameters. Op basis van de gemiddelde score kregen de gebouwen een score van zeer slecht waaronder de Wereldwinkel Oxfam tot zeer goed waaronder CC De Wissel. Op basis van deze score werd door de administratie een eerste advies ter conclusie aan het CBS overgemaakt inzake de optimalisatie, herbestemming of vermaking van specifieke gebouwen.”

“In de tweede fase werden sites voorgedragen binnen het gemeentelijk patrimonium waarvoor specifieke keuzes dienen te worden gemaakt bij verder beheer en – of uitbouw. Het gaat over gemeentelijke gebouwen, de Feniks, tekenschool en brandweer Wingene. Het gemeentelijk perceel op de Hille, het Keizerspark, het verenigingsgebouw aan de Hoogweg, de loods in de Rozendalestraat en de drie kerken (Sint-Jan, Sint-Joris en Sint-Jozef).”

“Tot slot hebben we de derde fase waar de noden en behoeften bekeken werden. Via een bevraging kwam naar voor dat de verenigingen en diensten in grote mate tevreden zijn met de op vandaag beschikbare infrastructuur. Een aantal jeugdverenigingen wezen op de groei in hun ledenaantal waardoor hun huidige lokalen te beperkt worden. Wat de brandweer betreft werden gebouw technische en inplantingsvereisten ontvangen voor wat betreft de overweging van hun locatie. Dit werd meegenomen voor verdere keuze met overleg van de brandweer. Op vandaag bevindt het traject macroscan zich in de fase van besluitvorming, waarbij op korte termijn keuzen dienen worden gemaakt in het dossier Keizerspark. Andere keuzen zijn eerder op middellang tot lange termijn. De komende fusie zal hier vanzelfsprekend een invloed op hebben.”