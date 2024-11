Toekomstig schepen Dries Decorte ijvert voor fietsstraat

Op donderdag 5 december legt Dries Decorte (44) de eed af als nieuwe schepen in Alveringem. “Van de Schooldreef en de Hoogstraat een fietsstraat maken, is iets waarvoor ik wil ijveren”, klinkt het.

Beroepsfotograaf Dries Decorte woont met zijn gezin – vrouw Marie Godderis en de kinderen Briek (10), Morris (5) en Ida (5) aan de Lindemolen. De laatste vier jaar leidde hij de gemeenteraad. Dries gold als favoriet om het vrijgekomen schepenambt van Johan Albrecht in te nemen en slaagde daar ook in. Gaandeweg de campagne werd hij zelfs genoemd als kanshebber op het burgemeesterschap. “Voetjes op de grond, ik heb dat zelf nooit uitgesproken. Maar had de kiezer mij dat mandaat gegeven, dan had ik het aanvaard”, zegt hij daarover.

De bevoegdheden van Dries zijn lokale economie en tewerkstelling, jeugd, sport en recreatie, informatie en inspraak. Het zijn thema’s die Decorte mateloosboeien.

padelveld?

“Ik meen te weten dat de vloer in sportzaal Rethorica na 25 jaar aan vernieuwing toe is. Collega raadslid Andries Callebert zal daar als sportleraar wellicht meer over weten, maar ik geloof dat er tegenwoordig al sportvloeren bestaan die niet meer afgedekt moeten worden. De looppiste zou meer gebruikt moeten worden en ter hoogte van de oude voetbalkantine zou ik een sportkooi willen overwegen.”

“Een padelveld in Alveringem? Ik sta daarvoor open. Mijn vader is 69 jaar en speelt elke donderdag met vrienden. Maar uiteraard kan ik hier en nu niets beloven. We moeten dat eerst bespreken.”

“Voor de 12- tot 16-jarigen zou ik graag iets meer activiteiten zien, op goede communicatie moeten we blijvend inzetten, het gemeentelijk infoblad vind ik aantrekkelijk, maar de website kan beter. Naar sommige zaken is het te lang zoeken. Ik stel ook voor om voor toerisme een aparte website te maken.”

“De inrichting van de gemeentelijke site in de Oude Fortemstraat moet in de nieuwe legislatuur snel op de rails worden gezet, vind ik. En ik wil dat de Schooldreef en de Hoogstraat in Alveringem fietsstraten worden. Het zou de omgeving tussen beide scholen veiliger maken. Onze 10-jarige gaat dit schooljaar voor het eerst alleen naar school maar ik ben er niet altijd gerust in. Ik ga daar echt voor pleiten”, stelt de toekomstige schepen.

(AB)