Tijdelijke bushaltes in Houthulst zorgen voor chaos : “Communicatiestoornis tussen De Lijn en chauffeur”

Omdat binnenkort de nutswerken beginnen voor de herinrichting van de Markt van Houthulst, worden er tijdelijke bushaltes voorzien in de Poelkapellestraat, maar de eerste dag liep het helemaal mis. Een veertigtal scholieren moesten door hun ouders én de schepen naar school gebracht worden.

Op de gemeenteraad van Houthulst donderdag werd bij hoogdringendheid nog een agendapunt toegevoegd met betrekking tot het gebruiksrecht voor een deel van de parking van het KBC-filiaal in de Poelkapellestraat als tijdelijke fietsenstalling. “Naar aanleiding van de start van de werken aan de nutsleiding op de Markt was er een noodzaak om de halte van de bussen te wijzigen”, legde schepen Erik Verbeure uit. “In overleg met de diensten en De Lijn werd beslist dat de meest nuttige locatie voor deze nieuwe, tijdelijke bushaltes in de Poelkapellestraat gesitueerd is.”

KBC-filiaal

Aan de bushaltes is het ’s morgens wel een drukte van jewelste omdat tientallen scholieren de bus moeten nemen naar Diksmuide of Roeselare. “Om alles veilig te laten verlopen gingen we op zoek naar een locatie voor een fietsenstalling langs het traject”, vervolgt Verbeure. “We zagen een opportuniteit op de parking van het KBC-filiaal en deden een voorstel om op het einde van de parking een zone af te bakenen waar fietsen kunnen gestald worden. Men ging akkoord maar vroeg wel om een overeenkomst van gebruiksrecht te laten tekenen. Het gebruik van de parking is gratis, maar er wordt wel gevraagd om ervoor te zorgen als een goeie huisvader.”

Eerste dag chaotisch verlopen

De nieuwe busregeling ging van start op maandag 25 september maar oppositielid Julie Descheppere (N-VA) had opgevangen dat het de eerste dag niet van een leien dakje liep. “Ik hoorde dat de eerste dag nogal chaotisch verlopen is. Het is ook toch wel gevaarlijk, vooral aan de kant richting Diksmuide. Er staat veel volk dicht bij de straat”, aldus Descheppere.

Communicatiestoornis

“Alles was tot in de puntjes voorbereid”, antwoordde schepen Verbeure. “Maar blijkbaar was er een communicatiestoornis tussen De Lijn en de chauffeur van buslijn 40. Heel wat kinderen stonden de wachten aan de KBC, maar de bus ging toch naar de Markt. Dat een veertigtal kinderen die hij normaal meevoert er niet waren, heeft blijkbaar ook geen belletje doen rinkelen. Uiteindelijk hebben Heel wat mensen de auto genomen om de kinderen naar Diksmuide te voeren, mij incluis. Maandag heb ik dan heel wat telefoontjes gepleegd en vanaf dinsdag is alles goed verlopen.” (TOGH)